Tränen vor laufender Kamera: so verletzt ist Antonia Hemmer wegen Trennung von Patrick wirklich

Von: Sarah Wolzen

Zwei Jahre hielt die „Bauer sucht Frau“-Liebe der beiden. Doch nun haben sich Antonia Hemmer und Patrick Romer getrennt. Als sie über das Liebes-Aus spricht, bricht Antonia plötzlich in Tränen aus.

Hannover - Dieser November steht unter keinem guten (Liebes-)Stern. Ein Promipaar nach dem nächsten gibt seine Trennung bekannt. Nach den Schlagerstars Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben nun auch Antonia Hemmer und Patrick Romer, die sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen- und lieben lernten, das Aus ihrer Beziehung verkündet.

Antonia Hemmer und Patrick Romer geben ihre Trennung bekannt

„Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt“, so der Landwirt und die Kosmetikerin in einem Statement, das sie am Mittwochabend (16. November) zeitgleich auf Instagram veröffentlichten. Eigentlich hatte Antonia erklärt, sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auf ihrem TikTok-Kanal meldet sich die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin nun jedoch mit einer emotionalen Botschaft zurück.

Auf ihrem TikTok-Kanal lässt Antonia Hemmer ihren Emotionen freien Lauf © TikTok: Antonia_Hemmer

„Ihr habt uns seit dem Anfang unserer Beziehung verfolgt“, wendet sich die 22-Jährige an ihre Community, während schon die ersten Tränen über ihre Wangen kullern. „Deshalb habt ihr auch ein Recht zu erfahren, wie jetzt der Stand zwischen mir und Patrick ist“, so Antonia deutlich angefasst weiter.

Antonia Hemmer bricht wegen Trennung in Tränen aus

Sie hätten sich getrennt, denn es seien „extrem viele Sachen vorgefallen“ führt Antonia aus. Es ginge nicht nur um den Streit im Sommerhaus der Stars, es habe auch private Gründe gegeben, die „es fast unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen“, sodass sie sich nach zweieinhalbjähriger Beziehung dazu entschieden hätten, sich zu trennen.

Die Trennung sei für Antonia sehr schmerzhaft und sie sei „fix und fertig.“ Als sie sich bei Patrick für die „wundervolle Beziehung“ bedankt, kann Antonia dann gar nicht mehr an sich halten und bricht völlig in Tränen aus.

Antonia Hemmer und Patrick Romer - eine Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei “Bauer sucht Frau” kennen. Es funkte gleich zwischen dem schwäbischen Landwirt und der Kosmetikerin aus Hannover. Doch Antonia fühlt sich nicht wohl dabei, den Bauern mit ihren Konkurrentinnen teilen zu müssen und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Doch die schöne Blondine ging Patrick nicht mehr aus dem Kopf - am Ende kamen die beiden doch noch zusammen. 2022 gewannen sie trotz großer Streiterein das „Sommerhaus der Stars“ und räumten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ab. Am 16. November gaben sie ihre Trennung bekannt.

Darüber hinaus erklärt die Influencerin, dass sie das Liebes-Aus eigentlich noch gar nicht öffentlich machen wollte, aus Angst vor einem „Shitstorm oder dieser ganzen Publicity, die jetzt kommen wird." Warum sie sich dennoch dafür entschieden hat, gleich zwei Statements zu teilen, verrät sie jedoch nicht.