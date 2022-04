„Traum erfüllt“: Sarah Engels hat jetzt eine Sauna im Garten

Von: Sarah Wolzen

Sarah Engels freut sich über die neue Sauna in ihrem Garten © Instagram: sarellax3

Sarah Engels meldet sich mit heißen News bei ihren Fans. Im Garten hat die Familie nun eine Sauna stehen. Sarah und ihr Mann Julian haben sich damit einen großen Traum erfüllt.

Köln - Sarah Engels (29) meldet sich mit großen Neuigkeiten bei ihrer Community. Während es sich die vierköpfige Familie im Malediven-Urlaub gutgehen ließ, hat sich in deren Garten in Köln einiges getan. Für Sarah Engels (alle Infos über die Ex-Frau von Pietro Lombardi) ist dadurch ein großer Traum in Erfüllung gegangen.

Sarah Engels hat jetzt eine Sauna im Garten

Bis vor wenigen Tagen konnte Sarah sich noch auf den Malediven die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Nun kann es auch im heimischen Garten ganz schön heiß werden. Denn wie sie ihren über 1.8 Millionen Fans auf Instagram verrät, hat die 29-Jährige sich eine Sauna in den Garten stellen lassen.

Sie hätten sich damit „einen großen Traum erfüllt“, erzählt die zweifache Mama in ihrer neuesten Instagramstory ganz aufgeregt. „Wir haben jetzt eine kleine Sauna!“

Sarah Engels gestaltet ihren Garten komplett um

Jetzt muss die Sauna nur noch angeschlossen werden und dann kann es endlich losgehen mit dem Saunieren. Doch nicht nur das, der Garten wird komplett umgestaltet. Denn auch über eine neue Außendusche kann sich Familie Engels (Sarah Engels Ehemann Julian Engels: Das ist über den Fußballer bekannt) jetzt freuen!

Vielleicht lassen sich in der neuen Sauna ja auch ihre Hautprobleme bereinigen. Zuletzt hatte Sarah Engels über Pigmentflecken im Gesicht geklagt, denn die erinnerten sie an einen Schnurrbart. Verwendete Quellen: instagram.com/sarellax3