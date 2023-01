„Traum von einer Frau“: Beatrice Egli begeistert Fans in durchsichtiger Bluse und pinker Lederhose

Schickes Bühnenoutfit

+ © Instagram/Beatrice Egli Beatrice Egli hat es modetechnisch einfach drauf: Das beweist die Schlagersängerin mit einem neuen Instagram-Post, der sie im Bühnenoutfit zeigt. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Beatrice Egli hat es modetechnisch einfach drauf: Das beweist die Schlagersängerin mit einem neuen Instagram-Post, der sie im Bühnenoutfit zeigt.

Wenn es einen Award für den modischsten Schlagerstar geben würde, dann würde dieser sicher an Beatrice Egli (34) gehen. Die Sängerin begeistert die Fans bei ihren Auftritten immer wieder mit atemberaubenden Looks, die bei dem ein oder anderen für Schnappatmung sorgen. Auch auf Instagram teilt die Schweizerin regelmäßig tolle Schnappschüsse mit ihren rund 481.000 Followern. Mode und Musik scheinen für Beatrice Hand in Hand zu gehen – das merkt man schnell, wenn man durch ihren Feed scrollt.

Auch mit ihrem neuesten Post verzaubert die blonde Schönheit die Online-Community. Ein Foto zeigt sie bei einer Performance auf der Bühne. Wie immer lacht Beatrice in die Kamera und begeistert mit ihrer positiven Ausstrahlung. Doch auch ihr Outfit kann sich sehen lassen: Die „Volles Risiko“-Interpretin trägt eine durchsichtige weiße Bluse, die sicher gerade den männlichen Fans den Atem raubt. Dazu kombiniert sie eine knallig pinke Lederhose, die dem Look eine frische Portion Farbe verleiht. Eine Mischung aus schick und fröhlich also – damit unterstreicht Beatrice auf ganz subtile Art und Weise ihren Charakter.

Beatrice Egli wird von Followern mit Komplimenten überhäuft

Die Fans reagierten völlig aus dem Häuschen beim Anblick der hübschen Musikerin. „Danke für deine ansteckende Lebensfreude und deine traumhaft schöne Musik! Du bist wie immer zuckersüß und siehst traumhaft schön aus, liebe Beatrice“, schwärmte ein Nutzer. Dieser Meinung schlossen sich viele weitere Follower an und hinterließen Kommentare wie „Du siehst klasse aus“, „Du bist ein Traum von einer Frau“, „Einfach großartig“ und „Schön wie immer“.

Außerdem wurde die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis geflutet. „Wo hast du diese schöne Bluse her?“, wollte eine Userin wissen. Eine Antwort auf diese Frage ist Beatrice ihrer Fangemeinde noch schuldig. Eine Sache scheint jedoch klar zu sein: An Stilsicherheit übertrifft kein anderer Schlagerstar die ehemalige DSDS-Siegerin.