Traumfigur mit 68: „Höhle der Löwen“-Star Dagmar Wöhrl zeigt sich von ganz neuer Seite

Von: Stella Rüggeberg

Dagmar Wöhrl ist mit 68 Jahren noch topfit und zeigt gerne ihren durchtrainierten Körper © Instagram/dagmar_woehrl

Dagmar Wöhrl ist Investorin bei „Die Höhle der Löwen“. Dass sie sportlich topfit ist, hat sie schon oft bewiesen. Nun zeigt sie ihren trainierten Körper im Badeanzug und lässt Fans staunen.

Ibiza - Wenn sie nicht in der „Höhle der Löwen“ nach guten Investments sucht, nutzt Dagmar Wöhrl (68) ihre freien Tage für ein wenig Entspannung. Präsentiert sie in der Vox-Show sonst immer stylische Business-Looks, so gewährt sie ihren Fans nun einen Einblick in ihren Freizeit-Kleiderschrank. Ihr einziges Bikini-Foto auf Instagram haut ihre 42.500 Follower aus den Socken.

„Höhle der Löwen“-Star Dagmar Wöhrl zeigt sich von ganz neuer Seite

„Ich genieße noch die letzten Sonnenstrahlen hier auf Ibiza, bevor es für mich wieder nach Nürnberg geht. Erholt und mit viel frischer Energie, freie ich mich auf die bevorstehenden Projekte“, teilt sie ihren Fans auf Instagram mit. Dazu zeigt sie sich ihren Fans von einer völlig neuen Seite. Dass Dagmar Wöhrl für ihr Alter topfit ist, hat die Unternehmerin schon des Öfteren bewiesen.

Nun auch auf Instagram, wo sie in einem weißen Badeanzug ihren Traumkörper in Szene setzt - was eine absolute Seltenheit auf ihrem Profil ist. Der Grund für ihren durchtrainierten Körper ist nicht nur viel Sport und gesunde Ernährung, sondern ein durch die Jahre ausgewogenes Leben. Dagmar Wöhrl gab immer gut Acht auf ihr Äußeres und nahm an insgesamt sechs Schönheitswettbewerben teil. 1977 wurde sie auch zur Miss Germany gekürt.

Fans lieben Sommerlook von Dagmar Wöhrl

Ihre Fans sind von dem Anblick der Investorin völlig überwältigt. In der Kommentarspalte fluten sie die 68-Jährige mit Komplimenten. Ob der Urlaub zur Erholung vor einer neuen „Höhle der Löwen“-Staffel dient, verrät Dagmar Wöhrl nicht. Ab dem 29. August geht die Vox-Show in die 12. Runde. In der Jury von „Die Höhle der Löwen“ wird eine neue Investorin sitzen, die passenderweise Diana zur Löwen heißt.

Investor Georg Kofler gibt hin und wieder auch Einblicke in sein Privatleben. So machte der „Höhle der Löwen“-Star jüngst seine Beziehung zu Isabel Grupp öffentlich. Verwendete Quellen: Instagram/dagmar_woehrl & fitforfun.de