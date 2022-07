Von „traumhaft“ bis „der Hammer“: Fans feiern Marie Reim im Bikini

Marie Reim begeistert mit ihrem neuen Bikini-Schnappschuss © Instagram: mariereim_official

Sie verzaubert ihre Fans im stylischen Bikini: Marie Reim teilte ein Foto, auf dem sie in einem Zweiteiler posiert. Die Follower des Stars sind begeistert von dem Outfit ihres Idols.

Köln – Sie verzaubert ihre Fans im stylischen Bikini mit Animal-Print: Marie Reim (22) genoss einige entspannte Tage in der Sonne und posierte im Rahmen ihres Urlaubs in einem trendigen Zweiteiler am Pool. Die Tochter von Michelle (50) und Matthias Reim (64) wird in diesem Sommer ihr neues Album „Bist du dafür bereit?“ veröffentlichen, das am 5. August erscheinen soll.



Über ihren offiziellen Instagram-Account ließ die Musikerin ihre Fans jetzt an zwei tollen Bikini-Fotos von sich teilhaben, auf denen sie am Pool in einem trendigen Bikini mit Animal-Print und einem weißen Handtuch posiert. Zu ihrem Social-Media-Posting schrieb die blonde Schönheit: „Auf dem Weg ins Paradies. Song Nr. 05 vom kommenden Album „Bist du dafür bereit?“ Sie fügte hinzu, dass ihre Fans das neue Album ab sofort vorbestellen können und teilte mit ihren Anhängern zudem den Link für die Vorbestellungen ihrer kommenden Platte und verkündete: „Jetzt vorbestellen – Link in meiner Bio.“

Fans feiern Marie Reim im Bikini

Das sommerliche Bikini-Posting löste bei den Fans der Sängerin große Begeisterung aus, die den sommerlichen Look ihres Idols in den Kommentaren zu den Fotos feierten. So schwärmte ein Follower ganz begeistert: „Wow, du siehst traumhaft schön aus.“ Und auch ein anderer Fan kommentierte: „Der Hammer.“ Scheint ganz so, als ob die sommerlichen Urlaubsbilder des Stars bei ihren Followern besonders gut ankamen!