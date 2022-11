Traumhochzeit in Tracht: DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut hat heimlich geheiratet

Teilen

Katharina Eisenblut im ganz großen Liebesglück: Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat ihren Schatz Niko geheiratet. © Screenshot/Instagram/katharina_eisenblut_offiziell (Fotomontage)

DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut hat ihren Niko heimlich standesamtlich geheiratet. Die Hochzeit wurde in kürzester Zeit organisiert und fand im kleinen Kreise statt.

Sängerin Katharina Eisenblut (28) ist den Bund der Ehe eingegangen. Die 28-Jährige wurde durch ihre zarte Stimme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Nun hat sie ganz im Geheimen ihren langjährigen Freund Niko geheiratet. Die ganz besondere Hochzeit hat jedoch nicht im klassischen Brautkleid stattgefunden, sondern in Tracht.

Katharina und Niko heirateten im kleinen Kreis – Kein Wunder also, dass sie es so gut geheim halten konnten. Mit dabei war natürlich auch der gemeinsame Sohn Emilio. In einem Interview mit der Bild erzählt die Braut emotional: „Der schönste Moment für mich war es, als Emilio während der Zeremonie auf dem Schoß von Oma etwas quengelig wurde und Niko den kleinen Mann zu sich genommen hat. Dabei konnte ich meine kleine Familie sehen und musste einfach nur weinen vor Freude. Dort habe ich einfach noch mal bewusst meine kleine Familie wahrgenommen.“

Sie hat die Hochzeit in sieben Tagen organisiert

Die Hochzeit kam nicht nur für die Fans überraschend, denn sie wurde in nur sieben Tagen geplant: „Dadurch gab es kaum ruhige mentale Momente für mich – was ich aber total gut fand, da ich glaube, dass man sich sonst zu sehr verrückt machen könnte, wenn die Hochzeit ein Jahr lang geplant ist.“ Bei der Hochzeit trug die 28-Jährige ein paillettenbesetztes weißes Dirndl und auch Niko trug Tracht.