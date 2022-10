Traumhochzeit: Lisha und Lou haben auf Mallorca das zweite Mal geheiratet

Es gibt bisher nur wenige Bilder von Lisha und Lous Trauung. © Instagram/Lisha & Lou, Instagram/Caro & Andreas Robens

Die Influencer Lisha und Lou haben auf Mallorca geheiratet. Zu ihrer „All in White“ Party kamen einige prominente Gäste.

Lisha und Lou haben auf Mallorca ein zweites Mal geheiratet. Lisha war im „Sommerhaus der Stars“ zusammen mit ihrem Freund und Influencer Lou zu sehen. Die beiden teilen gerne ihr Leben auf Instagram, jedoch haben sie bisher noch kaum Bilder von ihrer Traum-Hochzeit online gestellt. Die beiden sind bereits seit 2018 standesamtlich verheiratet, doch jetzt kam auf Mallorca die große Feier.

Die große Hochzeit in weiß war am Samstag, den 15. Oktober. Die Youtuber feierten in einem schicken Beachclub in Arenal. Das Motto des Abends lautete „All in White“, weshalb nicht nur das Brautpaar sondern auch alle Gäste in schicker weißer Kleidung kamen. Unter anderem waren Andreas und Caro Robens und Daniela Büchner und ihre Tochter Joealina dabei.

Es gibt noch keine Fotos von der Traum-Hochzeit

Bisher wurde noch kein Foto von Braut und Bräutigam bei der Trauung selbst veröffentlicht. Jedoch zeigte sich Lisha bei den Vorbereitungen in einem weißen Satin-Bademantel in ihrer Instagram Story. Und auch nach der Feier lud Lisha noch einmal ein kurzes Video in ihrer Instagram Story hoch. Darin ist die Youtuberin in einem Sport-BH zu sehen. Jedoch trägt sie immer noch ihren Braut-Schmuck: Eine glitzernde, helle Kette und ein extravagantes Diadem. Im Video meint die Braut: „Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Abend. Es waren so coole Leute dabei, es hat so Spaß gemacht“