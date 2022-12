„Traumschiff“ an Weihnachten im ZDF: Bettprobleme und ein heikler Nebendarsteller

Von: Mark Stoffers

Beim „Traumschiff“ an Weihnachten geht es am 26. Dezember im ZDF skurril und problematisch zugleich zu. Diverse Schwierigkeiten kommen bei der vorproduzierten Folge auf den Tisch.

München – Eine Tradition an Weihnachten: Das „Traumschiff“ sticht im ZDF wieder in Richtung nicht allzu unbekannter Ufer in See. Dennoch scheint die beliebte Sendung dieses Mal in schwierige Gewässer zu geraten. Dafür sorgt ein problematischer Nebendarsteller. Denn die vorproduzierte Folge wurde 2021 aus dem Programm genommen und könnte nun hohe Wellen schlagen.

Traumschiff an Weihnachten auf ZDF: Erektionsprobleme al Thema – „Du bist 50, da ...“

Auch wenn die See auf dem Weg zu den Malediven mehr oder minder ruhig erscheint, geht es an Bord des Traumschiffs hoch her. Denn eine bunt zusammengewürfelte Patchwork-Familie aus den Schauspielern Marek Erhardt und Tina Ruland, Jan Sosniok, Patricia Meeden, Emilia Djalili und Leander Pütz sowie Reiner Schöne und Gaby Dohm dient als Kern der Ausgabe in dem beliebten ZDF-Dauerbrenner. Natürlich kommt es mal wieder zu Irrungen, Verwirrungen – und am Ende ist doch auch in der Weihnachtsepisode des „Traumschiffs“ wieder alles beim Alten: Friede, Freude, Weihnachtskuchen. Oder doch vielmehr Plätzchen.

Auch wenn da plötzlich ein Thema im Raum steht oder doch eher in den Federn legt, dass sonst eher beim „Traumschiff“ ausgeklammert wird: Erektionsprobleme, die beim Aufpeppen des eingerosteten Liebeslebens unverhofft einen Strich durch die Rechnung machen. „Du bist 50, da...“ - kann das schonmal passieren, bleibt der Satz unausgesprochen, als die heiße Liebesnacht nicht zum erhofften Ziel führt. Erektionsprobleme auf dem Luxusdampfer? Diese Art von Realismus ist selten an Bord des „Traumschiff“ zu sehen.

Traumschiff an Weihnachten: Wegen Nebendarsteller scheiden sich die Geister am ZDF-Dauerbrenner

Allerdings scheiden sich die Geister aus einem ganz anderen Grund an der heiklen Weihnachtsfolge des „Traumschiff“. Nein, die Schauspiel-Performance von Florian Silbereisen als Kapitän Max Prager oder die Geigen-Künste von Fiedel-Koryphäe David Garrett haben damit nichts zu tun. Stattdessen spielt beim Traumschiff die Musik ganz woanders, und zwar nicht in der Kombüse, sondern in der Küche. Dort befindet sich nämlich ein Koch, von Luke Mockridge gespielt, der gemeinsam mit dem von Wayne Carpendale verkörperten Bruder in jenem Hotel arbeitet, in das Kapitän Prager seine engsten Crew-Mitglieder zum Weihnachtsschmaus einlädt.

Überraschender Realismus in der sonst so heilen Welt vom Traumschiff. Doch ein umstrittener Komiker stellt alles in den Schatten. © Dirk Bartling

Dabei geht es gar nicht um die Szene oder das Schauspiel-Talent von Mockridge, sondern vielmehr um die Umstände, weshalb die Folge des „Traumschiffs“ nicht schon 2021 ausgestrahlt wurde. Da wurde sie immerhin produziert. Doch damals sendete das ZDF nicht, weil sich Mockridge Vorwürfen in den sozialen Medien ausgesetzt sah. Der Komiker berichtete zudem von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die eine gemeinsame Nacht als Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe zurück und die Staatsanwaltschaft Köln stellte das eingeleitete Verfahren später ein.

Traumschiff im ZDF: „Weil Weihnachten ist“

Am Ende stellt sich wie bereits am Anfang der „Traumschiff“-Folge die Frage: „Warum tun wir uns das nur an?“ Die Antwort: „Weil Weihnachten ist“, lässt da nicht lange auf sich warten. Mit Traditionen bricht man bekanntlich nicht. Schon gar nicht an den Festtagen.