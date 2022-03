„Ich hätte es wissen müssen“: Michelle Monballijn nach Trennung von Mike Cees traurig

Von: Sarah Wolzen

Auch nach dem Sommerhaus der Stars geht der Beef zwischen Michelle und Mike weiter © RTL

Das Liebesdrama zwischen Michelle Monballijn und Mike Cees geht weiter. Kommt es tatsächlich zur Scheidung zwischen den beiden „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer? Michelle scheint jetzt endgültig genug zu haben.

Berlin - Trennung oder nicht, Liebes-Comeback oder Scheidung? So richtig durchzublicken schienen Michelle Monballijn (43) und Mike Cees (34) in letzter Zeit selber nicht. Doch nun deutet alles in Richtung endgültigem Liebes-Aus, wie tz.de berichtet.

Nach „Sommerhaus“-Teilnahme: Krise bei Michelle und Mike

Als sie im vergangenen Jahr im „Sommerhaus der Stars“ ihre Ehe exponierten, waren sich die TV-Zuschauer einig: Diese Beziehung kann nicht halten. Es war viel von toxischer Männlichkeit bei Mike und großer Unterwürfigkeit bei Michelle die Rede.

Michelle und Mike liefern sich bei Instagram eine erbitterte Schlammschlacht © Screenshots Instagram: michellemonballijn & mikecees_official

Nun scheint es tatsächlich zur Scheidung zu kommen. Während Mike bei Instagram ständig davon spricht, bald auszupacken und dass es „Zeit für die Wahrheit“ sei und er „lange genug geschwiegen“ habe, packt nun auch seine (Noch-)Ehefrau aus.

Michelle Monballijn ist traurig und wütend

„Ich hätte es echt wissen müssen, aber ich war zu gutgläubig“, so die zweifache Mutter in ihrer Instagramstory. Zwar wolle sie keine Schlammschlacht, doch sie könne nicht glauben, wie Mike in der Öffentlichkeit über sie spreche.

„Es ist einfach unfassbar. Ich bin voller Ratlosigkeit, Wut und Trauer zugleich“, beendet die Blondine ihr Statement. Nach Liebes-Comeback klingt das nicht. Ganz im Gegenteil: Mike spricht bereits von Scheidung.

Verwendete Quellen: instagram.com/michellemonballijn, instagram.com/mikecees_official