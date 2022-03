Traurig und nachdenklich: Schlagerfans von Beatrice Egli nach letzten Selfie in Sorge

Von: Lisa Klugmayer

Der Krieg, der Beatrice Eglis Lächeln stahl: Der Schlagersängerin geht das Leid der ukrainischen Bevölkerung sehr nahe. Immer öfters gibt sie sich traurig und nachdenklich, was ihre Fans nun in Sorge versetzt. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Der Krieg, der Beatrice Eglis Lächeln stahl: Der Schlagersängerin geht das Leid der ukrainischen Bevölkerung sehr nahe. Immer öfters gibt sie sich traurig und nachdenklich, was ihre Fans nun in Sorge versetzt.

Pfäffikon/Schweiz - Beatrice Egli ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern Fans lieben die Schlagersängerin auch wegen ihrer guten Laune. Doch in den letzten Wochen ist ihr nicht zum Lachen zumute - und das zeigt sie auch offen auf ihren Instagram-Kanal. Nach ihrem letzten Instagram-Selfie machen sich nun viele Fans Sorgen, wie tz.de berichte.

„Drei Stunden in der Musik abtauchen“: Beatrice Egli möchte ihre Fans mit anstehenden Konzerten trösten

„Auch wenn uns allen gerade oft die richtigen Worte fehlen, bin ich mir sicher, dass die Musik sie findet. Die Musik findet zumindest den richtigen Ton“, so Beatrice Egli unter ihrem neusten Instagram-Foto. Auf dem Bild schaut die sonst so lebensfrohe Schlagersängerin traurig an der Kamera vorbei auf den Boden.

Auch, wenn die Situation gerade nicht leicht ist, möchte Beatrice Egli ihren Fans zumindest für ein paar Stunden ihre Sorgen nehmen. „Ich freue ich mich so sehr auf die Konzerte der ‚Best of Bunt‘-Tour nächste Woche. Ich freue mich, dass wir uns endlich wiedersehen“, schreibt sie weiter. „Die Vorfreude darauf gibt mir gerade eine unheimliche Kraft und ich kann es kaum erwarten, all das bald mit euch zu teilen“.

Traurig und nachdenklich: Fans von Beatrice Egli nach letzten Instagram-Selfie in Sorge

Ihre 443.000 Instagram-Fans freuen sich zwar ebenfalls auf die Konzerte, machen sich aber auch Sorgen um Beatrice Egli. „Dieses Gesicht ist sehr nachdenklich“, schreibt ein Fan. Ein anderer Instagram-Nutzer kommentiert: „Du guckst so traurig, würde dir gerne ein Lächeln ins Gesicht zaubern“. Ein dritter Fan stellt fest: „Ein trauriges Bild von dir“.

Vielen Fans geht es im Moment wohl ähnlich, wie Beatrice Egli und für viele ist die Musik ebenfalls ein Zufluchtsort, wie die vielen Kommentare zeigen. © Instagram/Beatrice Egli

Vielen Fans geht es im Moment wohl ähnlich, wie Beatrice Egli und für viele ist die Musik ebenfalls ein Zufluchtsort, wie die vielen Kommentare zeigen. Gut, dass die Schlagersängerin im April nicht nur eigene Konzerte gibt, sondern auch Andy Borg in seiner Weinstube einen Besuch abstattet. Am 30. April sorgt sie bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ für gute Stimmung.

