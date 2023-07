Traurige Gewissheit: Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben ihr Kind verloren

Von: Daniel Riedmüller, Volker Reinert

Anna-Maria Ferchichi hat ihren Instagram-Fans am Freitag eine traurige Botschaft verkündet. So habe die Frau von Bushido mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ihr ungeborenes Baby verloren.

Update vom 7. Juli 2023: Anna-Maria Ferchichi (41) hat sich am Freitagmorgen (7. Juli) auf Instagram bei ihren Fans gemeldet. Die Ehefrau von Rapper Bushido verkündete erst Ende Juni von ihrer erneuten Schwangerschaft. Es sollte das achte gemeinsame Kind mit dem Rapper werden und das neunte für Anna-Maria Ferchichi, die einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte.

Teilte Anna-Maria noch vor zwei Tagen mit, dass es sich bei ihr sehr wahrscheinlich um eine Eileiterschwangerschaft handelt, gab sie nun ein Update: „Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut... Ich habe auch die letzten Tage sehr stark geblutet. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich eine Fehlgeburt“, so Ferchichi nach einem Arztbesuch.

Dennoch sei der HCG-Wert wieder gestiegen, was eine Eileiterschwangerschaft weiterhin nicht ausschließt. Die 41-Jährige wirkte gefasst und erzählte dann: „Ich bin irgendwie nicht wirklich schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein Baby haben werden.“ Die Schwester von Popstar Sarah Connor (43) freue sich jetzt zu ihrem Ehemann zurück nach Dubai, ihrem Wohnort, zu fliegen. Ihr Gatte postete auf Instagram postete auch eine Instagram-Story und verlinkte seine Frau.

Erstmeldung vom 6. Juli 2023: Delmenhorst – Anna-Maria Ferchichi (41) ist derzeit in schwerer Sorge um ihr Ungeborenes: Auf Instagram teilte sie ihren Followern mit, dass ihr HCG-Wert besorgniserregend sei. „Zu wenig für eine intakte Ss [Schwangerschaft, Anm. d. Red.]“, sagte sie am Mittwoch (5. Juli) in ihren Storys auf dem sozialen Netzwerk.

Anna-Maria Ferchichi enthüllt: Untersuchung gibt Sorgen auf

Das humane Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das sich während der Schwangerschaft bildet. Die Sorge um den niedrigen HCG-Wert beschäftigt Ferchichi schon seit einigen Tagen. Sie wisse genau, wie sich Schwanger-Sein anfühle, sagte die achtfache Mutter.

Am Donnerstag (6. Juli) stünde nun eine neue Untersuchung an: Es werde nun geschaut, ob es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt. Hat sich das Ungeborene nicht in der Gebärmutter, sondern im Eileiter eingenistet, wäre es nicht mehr zu retten. Zuletzt bat sie ihre Fans, ihr die Daumen zu drücken, dass es sich nicht um eine Eileiterschwangerschaft handelt: „Bitte, bitte nicht.“

Ferchichi in Deutschland, Bushido in Dubai

Die Frau von Bushido (44) hält sich derzeit fernab der Wahlheimat Dubai und ohne ihren Mann in Deutschland auf. Dass Bushido in dieser schweren Zeit nicht bei ihr ist, macht die Situation für das Ehepaar noch schlimmer. „Oh Mann, und das alles während wir hier sind. Was für ein Timing“, schreibt Ferchichi zu traurigen Emojis.

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit Mai 2012 verheiratet und ziehen aktuell acht Kinder groß. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021. Ein Kind brachte Ferchichi mit in die Ehe.

Schon die Schwangerschaft mit den Drillingen war nervenaufreibend für die Familie. Eine der drei Töchter wurde von den Ärzten als nicht überlebensfähig eingeschätzt. Erst kürzlich sagte Ferchichi, dass sie deshalb nicht mehr unbeschwert auf eine Schwangerschaft gucken könnten: „Unser Trauma sitzt tief, kam alles wieder hoch die letzten Tage.“ Für die Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft musste Anna-Maria Ferchichi jüngst zudem hasserfüllte Kommentare einstecken. Verwendete Quellen: Instagram