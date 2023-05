Trauriges Geständnis: Naddels Eltern zahlen für sie

Von: Elena Rothammer

Nadja Abd el Farrag versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dabei ist Naddel allerdings auf die finanzielle Hilfe ihrer Eltern angewiesen.

Geesthacht – Durch ihre gescheiterte Ehe mit Dieter Bohlen (69) geriet Nadja Abd el Farrag (58), besser bekannt als Naddel, in den 1990er-Jahren ins Rampenlicht. Es folgten eine TV-Karriere, Modeljobs, ein Playboy-Shooting und auch Auftritte als Ballermannsängerin. Davon ist inzwischen allerdings nichts mehr übrig. Stattdessen sorgte sie jüngst mit Skandalen, Alkohol-Beichten und Geldnot für Schlagzeilen. Ihre Eltern stehen ihr in dieser schweren Zeit aber bei.

Patricia Blancos Verlobter Andreas Ellermann und Naddels Eltern helfen aus

Nachdem Naddel, die mit ihren Geldsorgen offen umgeht, in den vergangenen Monaten von der Bildfläche verschwunden war und ein Freund sie sogar als vermisst gemeldet hatte, ist sie jetzt wieder zurück und will ihr Leben wieder in geregelte Bahnen bringen. Dabei unterstützt sie unter anderem Patricia Blancos Verlobter, der Multimillionär Andreas Ellermann. In seiner YouTube-Talkshow „Ellermanns Welt“ sprach Naddel nun über ihre aktuelle Lage.

In dem Talk-Format verriet die gebürtige Hamburgerin, wie sie derzeit über die Runden kommt. „Man hat ein bisschen Ersparnisse gehabt. Aber eigentlich unterstützen mich meine Eltern“, räumte Naddel ein. Bald wolle sie aber wieder auf eigenen Beinen stehen und strebt deshalb eine berufliche Neuorientierung an. Wohin es gehen soll, weiß das einstige Model allerdings selbst noch nicht.

Gewusst? Früher stand Naddel stets mit Perücke auf der Bühne Nicht nur in ihrem Leben, sondern auch optisch hat sich bei Nadja Abd el Farrag einiges getan. Früher trug Naddel bei öffentlichen Auftritten immer eine Perücke, um ihr krauses Haar zu verdecken. Vor acht Jahren zeigte sie sich das erste Mal ohne Haarteil und seitdem ist sie immer öfter „oben ohne“ unterwegs. Einen „Befreiungsschlag“ nannte sie das in etlichen Interviews.

Rückkehr auf die Ballermann-Bühne ist für Naddel ausgeschlossen

Dafür weiß Naddel aber, wohin es nicht gehen soll: zurück auf den Ballermann. „Das war schrecklich! Nie wieder in meinem Leben. Das bin ich nicht“, betonte sie rückblickend auf diesen Abschnitt ihrer Karriere. Auch im TV sehe sie sich inzwischen nicht mehr, weil sie dort nur „zerrissen“ werde.

Ellermann will ihr aber eine Alternative bieten und schlug vor, sie als Botschafterin für seine Stiftung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger und Menschen in Altersarmut arbeiten zu lassen. „Das was ich – vor allem im letzten Jahr – durchgemacht habe, da bin ich bestimmt ein Vorbild“, zeigte sich Naddel direkt begeistert. Damit hilft Blancos Millionärs-Freund ihr schon zum zweiten Mal aus der Patsche, nachdem er ihr sogar bei der Wohnungssuche beistand. Verwendete Quellen: YouTube / „Ellermanns Welt“