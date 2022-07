Kourtney Kardashian wich Travis Barker im Krankenhaus nicht von der Seite – anders, als Paparrazi behaupteten

Kourtney Kardashian und Travis Barker. © Jordan Strauss | picture alliance/dpa/Invision/AP

„Ein neuer Tiefpunkt so aus unserem Albtraum Geld zu machen. Wirklich brutal uncool, wo ich doch gar nicht von seiner Seite gewichen bin... schämt euch.“

Ende Juni wurde Travis Barker, Schlagzeuger der Band „Blink-182“, in das Cedars-Sinai-Medical-Center in Los Angeles eingeliefert. Berichten zufolge soll der 46-Jährige „so extreme“ Magenschmerzen gehabt haben, dass er nicht mehr in der Lage war, eigenständig zu laufen. Durch die Beschädigung eines Pankreas-Drainageschlauchs während einer Endoskopie, erlitt der Ehemann von Kourtney Kardashian eine „schwere und lebensbedrohliche Bauchspeicheldrüsenentzündung“. Die Schwester von Kim Kardashian soll dabei keine Minute von Travis Barkers Seite gewichen sein – Paparazzi versuchten jedoch mit alten Bildern das Gegenteil zu beweisen.

BuzzFeed.de zeigt Statements von Kourtney, die bestreitet, Travis Barker im Krankenhaus jemals von der Seite gewichen zu sein.