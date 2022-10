Geheimes Treffen von Kate, William, Meghan und Harry in New York?

Von: Annemarie Göbbel

Der Kalender machts möglich. Im Dezember steht bei Meghan und Harry New York bei Kate und William Boston im Terminplaner. Einem Treffen der Brüder steht also nichts im Weg, oder?

New York – Zuletzt sahen sich die beiden Brüder Prinz Harry (38) und Prinz William (40) mit ihren Frauen Meghan Markle (40) und Kate Middleton (40) bei der Beerdigung ihrer verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) am 19. September, bevor das Herzogspaar von Sussex zu seinen beiden Kindern nach Kalifornien zurückkehrte. Die Zeichen standen auf vorsichtiger Annäherung, als die ehemaligen Fab Four gemeinsam zur Besichtigung der Beileidsbezeugungen für die Monarchin vor Schloss Windsor traten. Jetzt sieht es beinahe so aus, als wäre schon im Dezember ein neues Treffen angesetzt.

Zufall oder Schicksal? Prinz Harry und Prinz William sind zeitgleich an der Ostküste

Während sich Prinz William und Prinzessin Kate auf eine Reise in die Staaten vorbereiten, sieht es so aus, als ob sich ihr Terminplan perfekt mit dem von Meghan Markle und Prinz Harry decken könnte. Zumindest sind beide Paare zeitgleich an der Ostküste Nordamerikas und könnten sich ohne Weiteres sehen, wenn sie wollten. Kein Zufall, wie Page Six vermutet.

Vor Weihnachten könnten sich die ewigen Streithähne Prinz Harry und Prinz William mit ihren Frauen Meghan Markle und Kate Middleton in New York wiedersehen (Fotomontage). © PPE/Imago & Yui Mok/dpa (13.10.2022, London)

Bislang handelt es sich allerdings rein um geschäftliche Termine, die sowohl die Sussexes als auch die ehemaligen Cambridges angesetzt sind. Der Prinz und die Prinzessin von Wales werden am 2. Dezember an der zweiten jährlichen Preisverleihung des Earthshot Prize in Boston teilnehmen, einer Initative Williams, bei der er als Schirmherr eigentlich nicht fehlen kann. Meghan und Harry dagegen kommen an die Ostküste, um den Ripple of Hope Award (Ripple of Hope = dt. Funken der Hoffnung) bei einer Gala der Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) Organisation in New York teilzunehmen, wo sie am 6. Dezember ausgezeichnet werden sollen.

Prinzen-Brüder im Klinsch Als royales Kleeblatt waren die Brüder und ihre Frauen zunächst unzertrennlich, bis sich Meghan und Harry zu Abkehr aus dem Königshaus entschlossen. Die Spannungen potenzierten sich nach dieser ersten Trennung durch das als Skandalinterview berühmt gewordene Gespräch mit Oprah Winfrey (68), das den Royals mit Rassismusvorwürfen und Gefühlskälte das Leben erschwerte. Hinzu kommt der Fakt, dass Meghan und Harry sich nun selbst finanzieren müssen und sie besonders lukrative Deals abschließen konnten, wenn der Bezug zur Royal Family gegeben war. Podcasts, Buchdeals, Memoiren und Netflix-Projekte, alle lebten zunächst von Prinz Harrys blaublütiger Herkunft.

Es ist die erste Reise des Prinzenpaares von Wales in die USA seit ihrem Besuch in New York 2014

Das Ehepaar von Sussex erhält die prestigeträchtige Auszeichnung „in Anerkennung ihrer Arbeit für Rassengerechtigkeit, psychische Gesundheit und andere soziale Initiativen durch ihre Archewell Foundation“, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation. Ebenfalls Preisträger der Organisation ist der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44). Das dürften sich Meghan und Harry nicht entgehen lassen wollen, es ist eine große Würdigung ihres Schaffens.

Eigentlich sollten die Royals bereits am 21. September am ersten Earthshot Prize Innovation Summit teilnehmen. Sie mussten ihre Flüge absagen, weil der Tod der Königin am 8. September und die anschließende Trauerphase alle Pläne außer Kraft gesetzt hatte. Doch nun will Prinz William in Boston gemeinsam mit Kate, über die Auswirkungen des Klimawandels sprechen. Es ist nicht bestätigt, ob die Brüder William und Harry nach dem Treffen vor Schloss Windsor ein Wiedersehen auf neutralem Boden folgen lassen werden, doch die zeitliche Nähe deutet darauf hin, dass ein royales Treffen bevorstehen könnte. Verwendete Quellen: pagesix.com, earthshotprize.org, rfkhumanrights.org