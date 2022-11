4 Tage nach Trennung: Album von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack plötzlich im Sale

Von: Lukas Einkammerer

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben ihre Beziehung beendet. Doch es bleibt nicht viel Zeit zum Trauern. Anna-Carina wirbt für ihre Solo-Karriere, und auf das Album der beiden gibt es Rabatt.

Traunstein – Dass dieses Jahr das Liebes-Aus von Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) mit sich bringen würde, damit hatte so bestimmt niemand gerechnet. Schließlich galten die beiden lange als das Nummer-Eins-Paar der Schlagerwelt und sie ließen mit jedem gemeinsamen Auftritt die Herzen höher schlagen. Aber nun ist alles aus und vorbei und zwischen den einst so Vertrauten ist das Feuer erloschen.

Promo und Live-Auftritte: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack machen nach Trennung weiter

Bei aller Trauer über die zerbrochene Ehe, die Stefan Mross und seine Noch-Gemahlin am 06. Juni 2020 live im Fernsehen bei Florian Silbereisen (41) besiegelten, bleibt aber wenig Zeit fürs Alleine sein und dafür, den Herzschmerz mit Schokoladeneis und Filmen zu vergessen. Denn der Terminkalender der beiden Verflossenen ist gut befüllt. Für den 19. November kündigten sie einen gemeinsamen Auftritt an und nächstes Jahr geht es auf die gemeinsame „Immer wieder Schlager“-Tour – die trotz Trennung noch stattzufinden scheint.

Auf dem Cover ihres gemeinsamen Albums „Stark wie zwei“ wirken Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack glücklich und verliebt. Doch Mitte November gaben sie ihre Trennung bekannt. © dpa/Telamo/Warner Music; IMAGO/HOFER (Fotomontage)

Auch ihre Solo-Karriere scheint Anna-Carina Woitschack fördern zu wollen – vor allem, da sie fortan musikalisch ihren eigenen Weg gehen muss. Die ehemalige Puppenspielerin rührt die Werbetrommel und macht auf Instagram Promo für ihr Album „Lichtblicke“. Dass das Karriereleben trotz Liebeskummer weitergehen muss, dem scheinen sich Stefan Mross und seine einstige Traumfrau offenbar bewusst zu sein.

Mehr als 40 Prozent günstiger: Album von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Sale

Bekanntlich gibt es keinen besseren Zeitpunkt für Eigenwerbung als nach einer erschütternden Schlagzeile. Im Facebook-Shop von Stefan Mross wird das gemeinsame Album der beiden, das den jetzt fast schon ironischen Titel „Stark wie zwei“ trägt, deshalb nur vier Tage nach Bekanntgabe der Trennung zum Sale angeboten. Statt 16,99 Euro können Fans die Scheibe für 9,99 Euro ergattern und sich musikalisch an die glücklichen Zeiten des Paars erinnern, die heute nur noch in den Liedern und auf dem sorgfältig inszenierten Cover weiterleben.

Im September sprachen Stefan und Anna-Carina das erste Mal ganz ehrlich über ihre Eheprobleme, in den darauffolgenden Wochen häuften sich die Schlagzeilen und Gerüchte rund um das talentierte Duo. Aber trotz aller Spekulation über einen vermeintlichen Seitensprung und distanziertes Auftreten in der Öffentlichkeit, weiß niemand so genau, warum ihre Liebe zerbrach. Schlagerstar Nino de Angelo hat aber eine Vermutung zum Trennungsgrund von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack.