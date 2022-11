„Bauer sucht Frau“-Traumpaar Patrick und Antonia getrennt: Trauriges Statement deutet Grund an

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ stritten Patrick Romer und Antonia Hemmer unaufhörlich, nun hat sich das einstige „Bauer sucht Frau“-Traumpaar getrennt. Via Instagram gaben die beiden ein offizielles Statement ab – und deuteten indirekt Gründe an.

Konstanz/Hannover – Was bei „Bauer sucht Frau“ noch als romantische Liebesgeschichte begann, hat nun sein jähes Ende gefunden: Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22), die sich in der RTL-Kuppelshow kennen und nach den Dreharbeiten lieben lernten, sind offiziell getrennt. Das verkündete das einstige TV-Traumpaar am Mittwochabend (16. November) gemeinsam via Instagram.

Trennung bei „Bauer sucht Frau“-Traumpaar: Patrick und Antonia beenden ihre Beziehung

Die Karriere von Patrick und Antonia hatte gerade richtig Fahrt aufgenommen, nun trennen sich ihre Wege. Dass zwischen den „Bauer sucht Frau“-Stars nicht alles im Reinen war, äußerte sich bereits im „Sommerhaus der Stars“, wo Patrick Romer seine Partnerin immer wieder gedemütigt hatte. Trotzdem errang man am Ende den Sieg und erkämpfte die Prämie von 50.000 Euro. Wenig später unterzeichneten die beiden einen Plattenvertrag und coverten gemeinsam das Schlager-Duett „Du hast mich einmal zu oft angesehen“.

Nun müssen der Landwirt und die Kosmetikerin ohne einander auskommen. „Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt“, heißt es unter einem Schwarz-Weiß-Foto des einstigen Paares. Hinter den beiden lägen „viele Höhen und Tiefen“, doch man habe „bis zuletzt die Hoffnung [gehabt], aus dieser Krise gestärkt hervor zu gehen.“ Doch das ist den „Sommerhaus der Stars“-Siegern offenbar nicht gelungen.

Patrick Romer und Antonia Hemmer bestätigen: Liebes-Aus bei „Bauer sucht Frau“-Paar nach zwei Jahren

Den Grund für die Trennung nannten die beiden in ihrem Statement nicht, eine indirekte Andeutung macht allerdings hellhörig: „Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand“, heißt es in dem Beitrag. Zuletzt schien das Paar den Kontakt zueinander deutlich reduziert zu haben: Auf Instagram zeigte man sich immer häufiger allein – ein Vorzeichen? Bereits im Oktober hatte Antonia Hemmer angekündigt, „nächstes Mal“ ohne Patrick Romer an einer TV-Show teilnehmen zu wollen.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Über die Beziehung selbst äußerten sich die beiden im Rückblick dennoch wertschätzend: „Die unvergesslichen großen und kleinen Erinnerungen an die gemeinsamen zwei Jahre erschwerten uns diesen Schritt“, so ihr Fazit. Das Liebes-Aus der beiden ist die dritte große Trennung, welche die deutsche Promiwelt im November miterlebt: Nachdem die Schlagerstars Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) zuvor ihr Ehe-Ende bekannt gegeben hatten, zeigte sich auch „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel (53) „todtraurig“ nach seiner Trennung von Peggy Jerofke (46). Verwendete Quellen: instagram.com/patrick_romer_, instagram.com/antonia_hemmer