Nach längerer Social-Media-Abstinenz melden sich Bibi und Julian Claßen zurück. Hat sich das deutsche YouTube-Traumpaar getrennt? Kryptische Botschaften in der Instagram-Story lassen Raum für Spekulationen.

Seit fast vier Jahren sind Julian und Bibi Claßen miteinander verheiratet. Längere Zeit war es still geworden auf den Social-Media-Kanälen des Paars, deren Erfolg auf der Videoplattform YouTube fußt. Nun wenden sie sich in ihren Instagram-Storys mit unterschiedlichen Nachrichten an ihre Fans.

Der letzte gemeinsame Instagram-Post von Julian und Bibi ist schon eine Weile her

Der letzte Post von Bibi auf Instagram stammt zwar vom 1. Mai 2022, allerdings ist sie dort nur alleine bei einem Fotoshooting zu sehen. Gemeinsam posteten die Influencer am 9. April 2022 unter dem Motto „Tag der ungeposteten Bilder“ Schnappschüsse aus dem Familienalltag. Auf diesen Fotos wirken das Paar und die beiden gemeinsamen Kinder noch glücklich und ausgelassen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin nun eine Nachricht, die für ihre Fans nach der längeren Abwesenheit eigentlich ein Grund zur Freude sein dürfte: „I‘m back (zu Deutsch: Ich bin zurück). Ich habe mir spontan eine Auszeit gegönnt und sie hat mir sooo gutgetan ... Jetzt bin ich wieder am Start und freue mich auf euch, ihr Lieben“. Im Anschluss daran zeigt die knapp acht Millionen Follower schwere Zweifachmama einen Boomerang von ihrem Besuch im Nagelstudio.

Trennung bei Bibisbeautypalace und Julienco? Mysteriöse Nachricht – „Weiß nicht, ob ich bereit dafür bin“

Weniger optimistisch klingt hingegen die Nachricht ihres Ehemannes Julian. Der Influencer, dem immerhin knapp sechs Millionen Menschen auf Instagram folgen, widmete sich in seiner Story mit einer kryptischen Nachricht an seine Fans: „ Hey, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, hier wie gewohnt weiter zu posten. Wenn ich mich danach fühle, melde ich mich bei euch. Man hört und sieht sich. Danke für euer Verständnis!“

Was ist bei Julian und Bibi Claßen los? Hat sich das YouTube-Traumpaar getrennt? Es heißt wohl abwarten, ob und wann sich die beiden mit einem deutlicheren Statement zu den Trennungsspekulationen äußern. Diese acht Paare, die ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen, sind auf jeden Fall noch zusammen – zumindest so lange, bis sie der Sommerhaus-Fluch heimsucht. Verwendete Quellen: instagram.com/julienco_, instagram.com/bibisbeautypalace