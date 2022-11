Trennung bei Laura Wontorra und Simon Zoller: Seit Monaten getrennte Wohnungen

Von: Stella Rüggeberg

Erst Steff Jerkel und Peggy Jerofke, dann Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack und jetzt auch noch das. Laura Wontorra und Simon Zoller sollen sich getrennt haben. Auch eine räumliche Trennung soll schon längst stattgefunden haben.

Köln - Laura Wontorra (33) ist Moderatorin für Sport- und Kochsendungen im deutschen TV. Seit 2014 ist sie mit Simon Zoller (31), dem Stürmer des Bundesligisten Vfl Bochum, liiert - seit 2016 sogar verheiratet. Am 12. November hätte das Paar seinen sechsten Hochzeitstag gefeiert.

„Laura Wontorra und Simon Zoller haben sich bereits vor einigen Wochen getrennt“, erklärte das Management der 33-Jährigen gegenüber bild.de. Der Grund für ihre Trennung liegt nicht vor. Eine Freundin der Moderatorin behauptet aber, dass sich Wontorra und Zoller „auseinandergelebt“ hätten.

„Simon ist wegen Training und Spielen zeitlich stark gebunden. Es blieb kaum noch Zeit für Zweisamkeit“, erklärt die anonyme Freundin weiter. Laut bild.de soll die Moderatorin auch schon aus der gemeinsamen Wohnung in Köln ausgezogen sein. Auch auf Instagram scheint die Trennung stattzufinden.

Trennungsmonat

Der Monat, in dem die meisten Beziehungen in die Brüche gehen, ist nicht eindeutig festzuhalten. Die meisten trennen sich um Ostern und die Weihnachtszeit. Ein Soziologe an der Universität Stanford hat herausgefunden, dass die meisten Paare kurz vor Heiligabend Schluss machen. Ausgerechnet am Fest der Liebe...

Quelle: bunte.de