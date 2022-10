Trennung bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack? Sie soll schon Neuen haben

Von: Matthias Kernstock

Sind „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross (46) und DSDS-Sternchen Anna-Carina Woitschack (29) bereits getrennt? Insider sagen: Ja. Demnach soll Anna-Carina bereits einen neuen Freund haben.

Traunstein - Von „Ehekrise vor laufender Kamera“ war am Montag plötzlich bei tz.de zu lesen. Wieso? Am Samstag beim „Schlagerjubiläum“ bohrte Schlagerstar Florian Silbereisen nach den Trennungsgerüchten beim Schlagertraumpaar auf der Bühne nach. „Wie geht‘s euch“, wollte Silbereisen wissen.

Florian Silbereisen fragt Mross und Woitschack nach Beziehungsstatus beim Schlagerjubiläum

„Man kauft sich oft die Zeitungen, damit man etwas über sich selber erfahren kann“, antwortete der gefasste Stefan Mross. „Es geht euch gut und das ist schonmal das Wichtigste. Und alles andere werdet ihr so regeln, dass es passt“, schloss Schlagerstar Florian Silbereisen die Fragerunde zur Trennung ab. Mross und Woitschack wirkten distanziert, kamen sich auf und hinter der Bühne nicht nahe.

Obwohl Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak von Liebe und Verbundenheit sangen, wirkten die beiden distanziert und standen mit Abstand auf der Bühne. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Die Trennungsgerüchte kamen schon vor Monaten ins Rollen, als Stefan Mross bestätigte, dass das Schlagertraumpaar ein paar schwere Monate hinter sich hatte. Nach einem Fremdflirt ließ Stefan Mross seine Frau Anna-Carina Woitschack bei den Dreharbeiten zu „Skate Fever“ nicht mehr aus den Augen. War das Vertrauen hier bereits zerstört?

Anna-Carina Woitschack schreibt an ihre Fans: „Wir machen alle Fehler“

Vieles deutet auf eine Trennung oder eine große Verletzung hin. Anna-Carina, die sich bisher in Schweigen hüllt, postete am Sonntag nachdenkliche Zeilen bei Instagram. Dort schrieb die DSDS-Kandidatin der ersten Staffel: „Wir machen alle Fehler“ und Sätze wie „Unsere Wege kreuzen und trennen sich.“

„Wir machen alle Fehler“: Anna-Carina Woitschak postete nachdenkliche Zeilen bei Instagram. © Instagram

Spielt die 29-Jährige damit auf ihren aktuellen Beziehungsstatus an? Laut bild.de soll sie bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Demnach ist das Schlagerpaar also getrennt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sollen getrennte Hotelzimmer gebucht haben

Aus Insiderkreisen will bild.de erfahren haben, dass das Schlagertraumpaar beim „Schlagerjubiläum“ im Leipziger Hotel „Westin“ übernachtet haben soll. „Doch sie hatten im „Westin“ auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin zwei getrennte Zimmer“, so das Boulevardportal.

Früher waren der Traunsteiner und die hübsche Blondine immer gemeinsam mit ihrem Luxuswohnwagen unterwegs, weil „Hotels nichts für uns sind.“ Nach Informationen von bild.de soll Anna-Carina bald aus dem gemeinsamen Haus ausziehen.

Stefan Mross dementiert Trennungsgerüchte öffentlich

Die Achtplatzierte bei DSDS 2011 schweigt zu allen Trennungsgerüchten, Stefan Mross dementierte am Montag bei Instagram: „Zur Behauptung „Anna-Carina hätte einen anderen“ stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht.“

Wer der „Neue“ an der Seite von Anna-Carina sein soll, ist unklar. Nach zwei Jahren Durststrecke fand das Oktoberfest in München 2022 wieder statt. Auch Anna-Carina Woitschack hatte sich ihr bestes Dirndl angezogen und schunkelte gut gelaunt in der Käfer Wiesn-Schänke. Ihr Wiesn-Begleiter war dieses Jahr allerdings nicht Ehemann Stefan Mross. Verwendete Quellen: bild.de, „Schlagerjubiläum“ in der ARD Mediathek