Trennung nach „Sommerhaus der Stars“: Aus bei Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger

Mit Lisa-Marie Weinberger und Marcel Dähne hat gerade ein weiteres Paar aus der siebten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ das Liebes-Aus bekannt.

In den Medien und den sozialen Netzwerken wird manchmal vom „Sommerhaus“-Fluch gesprochen. Gemeint ist: Die Liste der Paare, die sich nach der Teilnahme an dem RTL-Reality-Format trennen, ist mittlerweile beachtlich lang geworden. Aber immerhin läuft die Show auch schon seit 2016, und die meisten Beziehungen sind eben nicht für die Ewigkeit gemacht.

Zuletzt hatte es öffentlich zwischen Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (27) gekriselt, und schließlich wurde die Trennung offiziell. Nun gab ein weiteres Paar aus der 7. Staffel sein Liebes-Aus beaknt. Die Influencer Lisa-Marie Weinberger (25) und Marcel Dähne (29) trennten sich nach vier Jahren Beziehung. Das teilte Lisa-Marie Weinberger ihren Followern auf Instagram mit. Ihr Ex-Partner gab bisher kein Statement dazu ab.

Lisa-Marie bittet um Privatsphäre

Die 25-Jährige gab keine Gründe für die Trennungsentscheidung an und bat ihre Follower auch darum, von zu eindringlichen Fragen abzusehen. So schrieb sie am Montag: „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir keine Fragen zur Trennung beantworten werden und bitten euch auch, diese Situation mit Respekt zu behandeln“. Sie erklärte auch, dass man im Guten auseinander gehen wolle und „um ein freundschaftliches Verhältnis“ bemüht sei.

Manche Fans hatten sich gewundert, warum es um Lisa-Marie Weinberger zuletzt zeitweise etwas ruhiger geworden war. Sie erklärte, sie habe etwas Zeit für sich benötigt und wäre außerdem gerade auf der Suche nach einer Wohnung. „Das nimmt natürlich einiges an Zeit ein“, sagte sie.