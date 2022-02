Trennung von Michelle? Mike Cees zieht ins Hotel -„Kann und will nicht mehr“

Von: Claire Weiss

Teilen

Schon im „Sommerhaus der Stars“ krachte es zwischen Mike Cees-Monballijn und seiner Frau Michelle gewaltig. Doch das Paar raffte sich auf und ging gemeinsam zur Therapie. Steht nun trotzdem die engültige Trennung bevor?

Von einer „toxischen Beziehung“ war die Rede. Denn Mike Cees-Monballijn (34, alle News zu den deutschen Stars auf der Themenseite) kontrollierte nicht nur, was Michelle (43) anzog und mit wem sie sprach, er schrie sie vor laufenden Kameras lauthals an und beschimpfte sie. Doch nun hat ausgerechnet er ein Problem mit ihrem Verhalten - und ist kurzerhand aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, wie tz.de berichtet.

Mike Cees-Monballijn Reality-TV-Star, DJ, Eventmanager Ehefrau Michelle Monballijn Größe 1,86 m Bekannt aus Temptation Island, Schweizer Ausgabe der Bachelorette, Sommerhaus der Stars

Mike Cees-Monballijn hält es Zuhause nicht mehr aus

Bei Mike Cees-Monballijn und Michelle hat der Sommerhaus-Fluch scheinbar mit einiger Verspätung eingeschlagen. Eigentlich hatten sich die beiden nach der Ausstrahlung der RTL-Sendung zusammenraffen können. Das Paar war gemeinsam zur Therapie gegangen und arbeitete an seiner Beziehung.

Doch es scheint alles nichts geholfen zu haben. Wie Bild.de erfahren hat, ist Mike Cees schon vor einigen Wochen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Und das, obwohl sie gerade erst mehrere Wochen getrennt waren - denn der 34-Jährige befand sich für die Dreharbeiten von „Kampf der Realitystars“ in Thailand.

Im Sommerhaus teilte Mike Cees so lange gegen seine Frau aus, bis ihr der Kragen platzte. © Screenshot/RTL+

„Kann und will nicht mehr“: Mike Cees wohnt nach Trennung von Michelle Monballijn im Hotel

Sein Hab und Gut hat der Reality-TV-Darsteller gepackt und ist in ein Hotel gezogen. Aktuell ist er zusätzlich auch noch an Corona erkrankt.

Lesen Sie auch Was bringen DNA-basierte Ernährungstipps? Sie wollen ein paar Kilos verlieren? Da mag ein Ernährungsplan, der die eigene Gen-Ausstattung einbezieht, verlockend klingen. Die Idee dahinter leuchtet ein. Doch auch diese Analysen haben Grenzen. Was bringen DNA-basierte Ernährungstipps? Privates sollte auch am Arbeitsplatz privat bleiben Trauer, Wut, Einsamkeit: Eine Trennung schmerzt. Für den Job hat man dann meist keinen Kopf. Den Liebeskummer an den Arbeitsplatz zu tragen, halten Expertinnen für keine gute Idee. Was jetzt? Privates sollte auch am Arbeitsplatz privat bleiben

„Es ist erst mal eine räumliche Trennung. Aber so, wie es momentan läuft, kann und will ich nicht mehr. Michelle macht mir dauernd Vorwürfe. Egal, was ich tue, es ist falsch. So funktioniert für mich keine Beziehung. Mir tut es nicht gut, wie es gerade läuft“, erklärt Mike gegenüber Bild.de.

Michelle Monballijn sieht sie Situation anders

Aus Michelles Sicht sieht die Situation anders aus. Sie meint: „Ich möchte eigentlich, dass das zwischen uns noch klappt. Ich möchte mich nicht trennen.“

Und weiter: „Aber Mike hat mich zu lange hingehalten und ich habe mitbekommen, dass er schlecht über mich redet. Er macht ständig Versprechungen, sich zu ändern, macht dann aber nichts. Außerdem hat er mir gedroht, mich fertig zu machen. Das ist alles sehr verletzend.“

Mike Cees bald bei „Kampf der Realitystars“

Ob Mike bei „Kampf der Realitystars“ wohl über seine Ehe sprechen wird? Auf Instagram veröffentlicht der ehemalige „Temptation Island“-Teilnehmer erste Aufnahmen aus Thailand.

Quellen: Bild.de