Heirat, Adoption oder Künstlername? Iris Klein will nach Trennung von Peter anders heißen

Iris Klein lässt sich von ihrem langjährigen Lebensgefährten Peter scheiden. Den Nachnamen ihres Noch-Ehemanns will sie keinesfalls behalten, wie sie jetzt in einer Fragerunde bekanntgab.

Mallorca – Iris (56) und Peter Klein (56) befinden sich inmitten ihrer Scheidung. Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) und ihr Noch-Ehemann lieferten sich in den ersten Monaten des Jahres eine regelrechte Schlammschlacht. Eine angebliche Affäre von Peter mit Schauspielerin Yvonne Woelke (41) soll der Grund für das Ehe-Aus gewesen sein. Für Iris ist jetzt auch klar: Sie will auch den Nachnamen ihres Ex ablegen.

Klare Abgrenzung von Peter: Iris Klein will nach der Scheidung einen anderen Nachnamen

Nach Wochen des öffentlichen Liebeskummers ist Iris Klein mittlerweile wieder glücklich vergeben: Mr. T, wie sie ihren Liebsten nennt, soll ihr die Welt zu Füßen legen. In einer neuen Fragerunde auf Instagram gab die 56-Jährige nun einen Einblick in ihr Liebesleben. Dabei ging sie sogar auf eine erneute Heirat ein. Ein anonymer User fragte Iris, ob sie den Nachnamen „Klein” nach der Scheidung behalten wolle. Daraufhin fand die Auswanderin klare Worte.

„Nein, den will ich nicht behalten. Entweder, ich nehme meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder.” Falls diese Optionen wegfallen, würde sie sich stattdessen „von einem Prinzen adoptieren” lassen, schrieb sie scherzhaft weiter. Doch damit war das Thema „Nachname” noch nicht abgehandelt. Ein weiterer User kam zu dem Schluss: „Nix heiraten, nix Mädchenname. Ein Künstlername muss her.” Iris zeigte sich von dieser Idee angetan. “Her mit euren Vorschlägen”, richtete sie sich an ihre Community.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Premiere: Iris Klein und Mr. T auf der Wiesn

Die Vorschläge ihrer Fans teilte sie bislang allerdings noch nicht in ihren Instagram-Storys – es bleibt also spannend. Die Option Heiraten dürfte aber auch noch längst nicht vom Tisch sein. Denn Iris Klein und ihr neuer Freund sind aktuell total glücklich miteinander.

Noch trägt Iris Klein den Nachnamen ihres Ex Peter – doch das soll sich nach der Scheidung ändern. © Instagram/ iris_klein_mama; Imago/ nicepix.world (Fotomontage)

Erst vor wenigen Tagen feierte Iris Klein eine doppelte Premiere. Erstmals besuchte der Reality-Star das Münchner Oktoberfest. Und das nicht alleine: Tatsächlich nahm sie ihren Mr. T mit und feierte somit ihren ersten öffentlichen Auftritt mit ihm. Iris Klein und Mr. T turtelten auf dem Oktoberfest. Verwendete Quellen: Instagram