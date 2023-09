Statt Liebesauftritt: Schlagerstars Michelle und Eric Philippi treten im TV-Duell gegeneinander an 

Von: Lisa Klugmayer

Michelle und Eric Philippi sind das neue Traumpaar des deutschen Schlagers. Doch gerade die beiden treten jetzt gegeneinander an.

München –Schlagerstar Michelle (51) und ihr Partner Eric Philippi (26) sorgten mit ihrer Beziehung für reichlich Schlagzeilen. Immerhin ist er deutlich jünger als sie. Gerade am Anfang verteidigten die beiden ihre Beziehung recht medienwirksam. Doch dann die Kehrtwende: Nachdem der erste Medienrummel abgeflacht ist, sieht man das Schlager-Traumpaar kaum noch zusammen in der Öffentlichkeit. Jetzt sind sie sogar direkte Konkurrenten.

Es war DIE Schlager-Sensationsmeldung: Michelle und Eric Philippi sind ein Paar. Der Altersunterschied von 25 Jahren macht ihnen nichts aus. Spekulationen gab es schon einige Zeit lang, beim „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen (41) bestätigten Michelle und Eric Philippi dann die Liebes-Gerüchte.

Seitdem sind sie unzertrennlich – zumindest privat. Beruflich scheint es ihnen allerdings wichtig zu sein, weiterhin als individuelle Künstler auf der Bühne zu stehen und nicht als „das neue Schlager-Traumpaar“. Am Freitag (29.09.2023) treten die beiden jetzt sogar im TV-Duell gegeneinander an.

Michelles erfolgreichster Hit ist ein Duett mit ihrem Ex

Im Laufe ihrer 30 Jahre andauernden Karriere hat Michelle viele Hits eingesungen, doch keiner hat sich bis dato so gut verkauft wie „Nicht verdient“ von 2018. Spannend: Der Song ist ein Duett mit ihrem Ex Matthias Reim. Insgesamt 200.000 Einheiten wurden von der mit Gold ausgezeichneten Single verkauft, sie erreichte Platz 94 in den deutschen Charts.