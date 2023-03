Penis-Beichte von Roland Trettl bei „First Dates Hotel“: „Hab einen Kleinen“

Roland Trettl plaudert mit „First Dates Hotel“-Kandidatin Elisabeth über Penispumpen und überrascht die Zuschauer mit einer unverhofften Penis-Beichte. © Vox

Mallorca – Roland Trettls (51) „First Dates“-Restaurant hat seine Kulisse mal wieder in wärmere Gefilde verlegt und versucht aktuell Singles im „First Dates Hotel“ in Es Pillari auf der schönen Sonneninsel Mallorca zusammenzubringen. Unter ihnen auch die 49-Jährige Elisabeth, die dem Gastgeber in der VOX-Dating-Doku ein überraschendes Geständnis entlockt. Die Kosmetikerin ist auf der Suche nach dem großen Glück und weiß genau, was sie will: „Er darf nicht älter sein als meine Kinder. Ich bin nicht Heidi Klum“. Aber auch beruflich ist Elisabeth auf der Überholspur unterwegs. Seit 2006 betreibt die Dresdenerin einen eigenen Kosmetiksalon und bildete sich nun jüngst als Sexualtherapeutin weiter. Als nächstes soll die Weiterbildung als Paartherapeutin folgen.

Natürlich dauert es nicht lang, bis das Thema in der in der Show auf den Tisch kommt – noch vor ihrem Date mit Nico (54) quatscht die Blondine ungeniert mit Barkeeper Tim über die Inhalte ihrer Ausbildung und erzählt von ihrer Erfahrung mit Hilfsmitteln für den Mann – Penispumpen zum Beispiel - und sorgt so für eine unverhoffte Beichte über Rolands bestes Stück.

Roland Trettl spricht mit Elisabeth über Penispumpen: „Ich kenne das Prinzip“

Die Sexualtherapeutin plaudert unverblümt über das Prinzip von Penispumpen und erklärt das Prinzip: „Da kannst du pumpen und stimulieren, bis er anschwillt“. Zu Fortbildungszwecken habe die Blondine die Pumpe auch selbst am Oberschenkel ausprobiert, um die Saugkraft zu testen: „Schon ganz schön heftig“, offenbart die 49-Jährige weiter an der Bar. Für den Mann hinterm Tresen ein völlig neues Thema – anders aber für Gastgeber Roland Trettl, der bei pikanten Gesprächsinhalten nie weit weg ist. „Ich kenne das Prinzip“, mischt sich Trettl ins Gespräch ein und platzt mit einer unverhofften Beichte heraus: „Ich habe einen Kleinen und ich steh dazu“.

Dass Roland Trettl nicht auf den Mund gefallen ist, wissen wir nun nach sechs Staffeln „Ein Tisch für zwei“, aber mit dieser Beichte dürfte der sympathische Südtiroler wieder einmal überrascht haben. Die Reaktionen fielen aber positiv aus – schließlich spricht der Sterne-Koch mit einer Expertin in Sachen Bettgeflüster.