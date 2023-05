Trinkvideo: Jasmin Herren ext fünf Kölsch hintereinander

Jasmin Herren war in der Walpurgisnacht anscheinend trinkfreudig unterwegs. In einem Instagram-Video trank sie fünf Kölsch auf ex.

Mit „Wir trinken wieder“ hat Jasmin Herren (44) ein neues Lied aufgenommen, für das sie derzeit auf Instagram schon fleißig die Werbetrommel rührt. Gemeinsam mit dem Schlagersänger Philipp Bender (22) wird sie den Party-Song am 6. Mai veröffentlichen. Bald soll es für beide sogar zum Musikvideo-Dreh nach Mallorca gehen.

Passend dazu hat die Reality-TV-Persönlichkeit am 3. Mai ein neues Video auf ihrem Instagram-Kanal geteilt. In dem Video ist sie selbst dabei zu sehen, wie sie ohne abzusetzen fünf Kölsch hintereinander trinkt. Dazu gibt es den Aufruf, das Lied zu „pre-saven“, also schon einmal vor dem eigentlichen Erscheinungstermin vorzubestellen.

„Solltest mit gutem Beispiel vorangehen“

Mit der Bildunterschrift „Tanz in den Mai – Was hast Du getrunken? Schreib drunter“, fordert sie ihre Follower auf, von ihren Maifeiern zu erzählen. Die Antworten reichen von „Honigbier“ über „Gin Tonic“ bis hin zu „Zu viel durcheinander auf jeden Fall“. Ein User weiß Jasmins Vorlage zu toppen und schreibt: „40 Kölsch“.

Doch obwohl ein Kölsch nur 200 Milliliter fasst und weniger als 5 Promille enthält, empfinden nicht alle Kommentierenden die Schnelltrink-Aktion als gute Idee. „Alkohol macht auch nicht glücklich“, meint ein Nutzer, während andere finden, man solle Saufspiele nicht so glorifizieren. „Du als Person des öffentlichen Lebens solltest mit gutem Beispiel vorangehen“, kritisiert eine Nutzerin. Schließlich seien sehr viele Menschen alkoholabhängig.