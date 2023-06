Trooping the Colour – Geburtstagsparade für König Charles III.: TV-Übertragung, Uhrzeit und Ablauf

Von: Susanne Kröber

Die große Militärparade „Trooping the Colour“ zu Ehren König Charles III. findet am 17. Juni in London statt. Wann und wo Sie das royale Spektakel im TV sehen können, erfahren Sie hier.

London – 70 Jahre lang stand Queen Elizabeth II. (96, † 2022) im Mittelpunkt der Militärparade „Trooping the Colour“. In diesem Jahr nimmt König Charles III. (74) nach seiner Krönung am 6. Mai zum ersten Mal als Regent die Parade ab. Traditionell findet „Trooping the Colour“ am zweiten Samstag im Juni statt, 2023 fällt der Termin auf den 17. Juni. Doch warum feiern die britischen Monarchen ihren Geburtstag eigentlich zweimal im Jahr?

Trooping the Colour 2023: Darum feiert König Charles zweimal im Jahr Geburtstag

Queen Elizabeth II. hatte am 21. April Geburtstag, König Charles III. feiert am 14. November sein Wiegenfest – dennoch geht die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ stets im Juni über die Bühne. Die Gründe dafür sind denkbar pragmatisch: Die Chancen auf gutes Wetter sind schlicht besser. Rund 8.000 Zuschauer nehmen auf den Tribünen Platz, die am Rande des großen Exerzierplatzes Horse Guards Parade aufgebaut werden. Hinzu kommen Tausende Schaulustige auf den Straßen Londons. Im regnerischen November bei kühlen Temperaturen wahrlich kein Vergnügen.

So kommt es, dass die britischen Monarchen ihren Geburtstag jedes Jahr doppelt feiern können. Eine Ausnahme wird da der zukünftige König Prinz William (40) machen, da er praktischerweise am 21. Juni Geburtstag hat.

TV-Sender, Livestreams und Uhrzeit: Wer überträgt wann Trooping the Colour 2023?

2023 wird „Trooping the Colour“ nicht wie gewohnt von der ARD übertragen. Das ZDF strahlt von 11:00 bis 14:35 Uhr die Sondersendung „Trooping the Colour – Parade zu Ehren König Charles III.“ aus. Moderiert wird die Liveberichterstattung von Christina von Ungern-Sternberg (44), unterstützt wird sie dabei von ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior (47) und Hilke Petersen (56), der Leiterin des ZDF-Studios London. Wer die Militärparade im Stream verfolgen möchte, kann in der ZDF-Mediathek auf den kostenlosen Livestream des Zweiten zugreifen.

Trooping the Colour 2023: Zeitplan und Ablauf

Die Geburtstagsparade beginnt um 10:00 Uhr, in Deutschland erfolgt der Start nach mitteleuropäischer Zeit also um 11:00 Uhr. Zuvor stellen sich die teilnehmenden Truppen auf dem Horse Guards Parade auf. Die Kavallerie stößt dann mit König Charles vom Buckingham-Palast aus über die Prachtstraße The Mall hinzu. Charles wird in diesem Jahr zu Pferd im Einsatz sein wird – Queen Elizabeth ritt zuletzt 1986 mit, danach wohnte sie „Trooping the Colour“ nicht mehr hoch zu Ross bei. Thronfolger Prinz William reitet in roter Uniform und Bärenfellmütze an der Seite seines Vaters. Weitere Mitglieder der britischen Königsfamilie machen sich mit Kutschen auf den Weg zum Paradeplatz, wo sie sich das Militärspektakel vom Horse-Guards-Gebäude aus ansehen.

In diesem Jahr steht König Charles III. bei „Trooping the Colour“ im Mittelpunkt – das ZDF überträgt live. (Fotomontage) © IMAGO/agefotostock/picture alliance/dpa/PA Wire/Victoria Jones

Auf dem Horse Guards Parade inspiziert König Charles dann die Truppen. Jedes Jahr ist ein anderes Regiment für den Ablauf verantwortlich, bei König Charles‘ Premiere sind es die Welsh Guards. Rund 1.400 Soldaten in Gardeuniform, 200 Pferde und 400 Musiker nehmen an „Trooping the Colour“ teil, in einem akribisch choreografierten Vorbeimarsch wird dem Regenten die Fahne präsentiert, bevor es zurück zum Buckingham-Palast geht. 41 Salutschüsse vom Green Park und 62 Salutschüsse vom Tower of London aus beenden die Militärparade. Zum krönenden Abschluss von „Trooping the Colour“ erfolgt der Überflug von Flugzeugen der Royal Air Force, den die britische Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts verfolgt.

Trooping the Colour damals und heute: ein Highlight im royalen Kalender

Die Tradition von „Trooping the Colour“ reicht weit zurück. Ursprünglich diente die Zeremonie der Einprägung der Truppenfahne, damit sie Soldaten auf dem Schlachtfeld als Orientierungspunkt dienen konnte. Unter Karl II. (54, † 1685) erstmals durchgeführt, hat „Trooping the Colour“ mit wenigen Ausnahmen seit 1805 jährlich seinen festen Platz im royalen Kalender. Nach abgespeckten Versionen 2020 und 2021, die der weltweiten Corona-Pandemie geschuldet waren, fanden die Feierlichkeiten 2022 im Rahmen des Platin-Thronjubiläums der Queen bereits am 2. Juni statt.

Hitzeschlacht bei den Proben für Trooping the Colour Bei Temperaturen von rund 30 Grad probten die royalen Gardisten für die diesjährige Geburtstagsparade von König Charles. Wolluniformen und Bärenfellmützen taten ihr übriges – reihenweise kollabierten Soldaten, mindestens drei Royal Guards erlitten bei sengender Hitze einen Schwächeanfall. Prinz William dankte den Gardisten via Twitter für ihren wackeren Einsatz. Am 17. Juni findet „Trooping the Colours“ statt, dann sollen in London ähnlich schweißtreibende Temperaturen herrschen.

2023 werden nun die Fahnen zum ersten Mal König Charles III. präsentiert, der auch die anschließende Manöverkritik durchführt. Neben Charles und William dürfen sich die Zuschauer auch auf Bilder von Königin Camilla (75), Prinzessin Kate (41), Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) freuen. Vor allem letzterer erfreute die Royal-Fans im vergangenen Jahr mit lustigen Grimassen und Faxen auf dem Balkon. Auf zwei bekannte Gesichter müssen die Schaulustigen hingegen verzichten – Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) haben keine Einladung von König Charles erhalten. Verwendete Quellen: daserste.de, zdf.de, news.de, visitlondon.com, wikipedia.org