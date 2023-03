Trotz Endometriose: GNTM-Star Fata Hasanovic ist das erste Mal schwanger

Etliche Versuche, Panik durch Ärzte, Kinderwunschklinik: GNTM-Star Fata Hasanovic und ihr Freund könnten nicht glücklicher sein, dass sich ihr Kinderwunsch erfüllen wird.

Dubai – Mit Tränen in den Augen und Kloß im Hals verkündet GNTM-Finalistin Fata Hasanovic (28) via Instagram: „Mein Gott, ich bin schwanger. Ich kann es nicht glauben und will es in die Welt schreien“. Die Influencerin, die mit ihrer Jugendliebe Izet in Dubai lebt, teilt ein Ultraschall-Bild und zwei süße Pärchen-Schnappschüsse mit ihren knapp 500.000 Followern auf ihrem Instagram-Profil und gibt so die zuckersüßen Baby-News bekannt. Wie viel diese Nachricht dem Paar bedeutet, lässt die Influencerin hierbei nicht aus, denn die Krankheit der 28-Jährigen erschwerte den Weg zur gewünschten Schwangerschaft.

„Das schönste Schwarz-Weiß Foto. Unser gemeinsames Kind erwartet und bald“, heißt es in liebevollen Zeilen unter dem Beitrag der Influencerin. „So viele Versuche, der Besuch in der Kinderwunschklinik, so viel Panik durch Ärzte“, schreibt Fata weiter und erklärt, sie habe den Glauben aber nie aufgegeben. Die 28-Jährige leide nämlich an Endometriose – eine chronische Erkrankung in der Gebärmutter, die eine Schwangerschaft erschwert.

Fata Hasanovic: „Der Weg schien mir noch so weit – und dann hat’s geklappt“

Ein Jahr habe das Paar aktiv versucht, schwanger zu werden und sich zudem Rat in einer Kinderwunschklinik geholt. „Dass dieser Moment irgendwann kommt, ist so krass“, verrät Fata nun in einem Schwangerschafts-Interview mit RTL. „Und dann waren diese zwei Striche auf dem Test. […] Der Weg schien mir noch so weit – und dann hat’s geklappt“, erklärt die Influencerin weiter unter Tränen. Mit 23 Jahren habe man der heute werdenden Mutter gesagt: Wenn Sie Kinder haben wollen, dann jetzt. Aber Hasanovic sei noch nicht bereit gewesen und der Druck der Ärzte habe ihr Angst gemacht.

Nun hat die 28-Jährige den richtigen Partner an der Seite und könnte nicht glücklicher über die Baby-News sein. Via Instagram macht die Beauty außerdem dem Vater ihres ungeborenen Babys eine süße Liebeserklärung und schreibt: „Ich liebe dich über alles und bin froh, dass du der Vater meiner Kinder wirst. Du bist mein sicherer Hafen, auf dich ist Verlass und wir werden unserem Kind das friedlichste Zuhause bieten, was wir nur können.“