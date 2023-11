Trotz Krankheit: So tapfer schlägt sich Prinzessin Mette-Marit bei ihrem Berlin-Besuch

Prinzessin Mette-Marit muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Trotzdem zeigte sich sie sich in Deutschland den royalen Fans und kam zum Jahrestag des Mauerfalls.

Berlin – Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (50) besuchte Deutschland zum Jahrestag des Mauerfalls. Obwohl sie aktuell selbst gesundheitlich angeschlagen ist, wollte sie den wichtigen Meilenstein in der deutschen und europäischen Geschichte nicht verstreichen lassen. In Berlin hielt sie sogar eine bewegende Rede.

Mette-Marit und Haakon besuchen Deutschland: Kronprinzessin trotz Krankheit auf Staatsbesuch

Bereits seit Anfang der Woche war Kronprinz Haakon (50) durch Deutschland gereist und hatte unter anderem München und Hamburg besucht. Er war mit Vertretern der norwegischen Regierung unterwegs, um sich mit deutschen Regierungen auszutauschen und die gute Beziehung zwischen Deutschland und Norwegen zu demonstrieren. Er traf unter anderem Kanzler Olaf Scholz (65) und Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (57).

Am Mittwoch, den 8. November, fuhr er mit dem ICE nach Berlin. Dort traf sich der Royal mit seiner Frau Mette-Marit, die nur für einen Tag an dem Staatsbesuch teilnahm. Einige Wochen zuvor hatte das norwegische Königshaus bekannt gegeben, dass die Kronprinzessin wegen gesundheitlicher Probleme kürzertreten müsse. Beim Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer sah man Mette-Marit ihre Lungenfibrose, die unter anderem auch schnelle Erschöpfung nach sich zieht, aber kaum an. Sie lächelte tapfer und absolvierte den Termin gekonnt.

Mette-Marit leidet an chronischer Lungenkrankheit Im Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit bereits seit einigen Jahren an chronischer Lungenfibrose erkrankt ist. Die Krankheit ist nicht heilbar, Patienten leiden dabei vor allem unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot. Lässt es ihr Gesundheitszustand nicht zu, muss Mette-Marit Veranstaltungen absagen, so wie zuletzt das Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf von Schweden.

Von Krankheit nichts zu sehen: Kronprinzessin Mette-Marit hält Rede an der Berliner Mauer

Gemeinsam mit Berlins Bürgermeister Kai Wegner (51) und zahlreichen anderen Gästen nahmen Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit an der Gedenkveranstaltung zum 34. Jahrestag des Mauerfalls am Donnerstag, den 9. November, teil. Sie zündeten jeweils eine Kerze an und die Kronprinzessin hielt eine Rede vor der Berliner Mauer.

Darin erklärte sie laut Medienberichten: „Heute ist Deutschland ein Garant für Frieden und Freiheit in Europa. Wir bewundern die Bereitschaft und Fähigkeit Deutschlands, sich der Vergangenheit zu stellen und die Versöhnung im Namen der europäischen und weltweiten Gemeinschaft zu fördern.“

Obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten sollte, zeigte sich die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit in Deutschland den royalen Fans. © IMAGO / dts Nachrichtenagentur & IMAGO / Future Image

Auch wenn es nicht immer einfach gewesen ist, sei Deutschland heute ein Beweis dafür, dass Menschen eine freie Wahl haben, ob sie Mauern bauen wollen oder nicht: „Wir können uns dafür entscheiden, Mauern zu errichten, und wir können uns dafür entscheiden, sie niederzureißen.“ Zu Mette-Marits Gesundheitszustand äußerte sich zuletzt sogar Kronprinz Haakon: „Es wird ihr nicht besser gehen.“ Verwendete Quellen: Kölner Stadt Anzeiger