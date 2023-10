Trotz Spotify-Blamage: Meghan Markle soll sich nächsten Riesen-Deal gesichert haben

Am Ende hatte Spotify die Reißleine gezogen und den Vertrag mit Meghan Markle und Prinz Harry nicht verlängert. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Herzogin hat offenbar einen neuen Partner an der Angel.

Montecito – Spotify beendete überraschend den Podcast-Vertrag mit Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42). Das Unternehmen Archewell, die gemeinsame Gründung des Herzogspaares von Sussex, schloss 2020 eine exklusive Partnerschaft mit Spotify, erhielt aber keine Verlängerung. Damit bleibt es bei nur zwölf Folgen von „Archetypes“.

Der kreative Erfolg bei Spotify blieb aus: Das kratzt am Ego von Prinz Harry und Meghan Markle

Eine zweite Staffel wird es zumindest beim Musik-Streamingriesen nicht mehr geben. Spotify-Manager Bill Simmons (54) bezeichnete Harry und Meghan im Anschluss in seinem eigenen Podcast als „verdammte Gauner“. Die Gründe lauten in aller Kürze: zu viel Ärger für zu wenig Output.

Die Sussexes zogen sich zum Wunden lecken zurück, versuchten aber laut Mirror, das ausschließliche Urheberrecht am Namen „Archetypes“ zu erlangen. Doch nach zahlreichen Anfragen wurde dem Paar die Erlaubnis des US-Patent- und Markenamts verweigert, da bei dem Titel „Verwechslungsgefahr“ mit einer bereits angemeldeten Marke bestehen würde.

Der kreative Erfolg des Deals bleibt auf der Strecke Meghan und Prinz Harry kündigten 2020 eine mehrjährige Partnerschaft zwischen Spotify und ihrer Produktionsfirma Archewell Audio an, mit dem Ziel, „eine Gemeinschaft durch gemeinsame Erfahrungen, Erzählungen und Werte aufzubauen.“

Der angeblich neue Partner ist ein Riese im kommerzielle Hörbuch-Gewerbe

Ähnlich wie bei einer Scheidung und dem Streit ums Sorgerecht üblich, kommt irgendwann – will man bei dem Vergleich bleiben – ein neuer Partner mit ins Spiel. Wie offenbar eine Quelle in Closer ausplauderte, scheint Meghan einen dicken Fisch an der Angel zu haben. Amazon-Tochter Audible soll mit der Herzogin von Sussex an einem Format arbeiten, in dem es um „das Entscheidende für ihren Hollywood-Traum“ geht.

Meghan Markle soll hocherfreut sein: Ein Nachfolger für den geplatzten Spotify-Deal soll gefunden sein, plauderte eine Quelle um die Herzogin aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie Closer erfahren haben will, soll Meghan begeistert sein, da es Gerüchte gibt, dass dieser Vertrag mehr einbringen soll als der nicht verlängerte Spotify-Vertrag. Laut der Quelle geht es für die Ex-Royal um die Wurst: „Meghan scheint im Moment sehr zuversichtlich zu sein, aber die Realität ist, dass sie in einer ziemlich verzweifelten Lage ist. Der Verlust des Spotify-Vertrags war ein schwerer Schlag für sie, ganz zu schweigen von ihrem Ego. Seitdem ist sie ziemlich verloren, aber dieser Deal könnte alles ändern.“

Mehrfach hatten diverse Medien darüber berichtet, dass es Meghan nach Hollywood ziehe, während Harry Richtung seiner alten Heimat tendiert und schon nach einem Haus suchen würde. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Closer Magazin

