„Trüffelkartöffelchen“: Georgina Fleurs Baby bekommt bereits feste Nahrung

Georgina Fleur kocht bereits feste Nahrung für ihr 8 Monate altes Baby. In einer Instagramstory teilt sie Bilder von ihrem Essen. Ihre kleine Tochter bekommt Trüffelkartöffelchen.

Dubai - Reality-TV-Star Georgina Fleur kocht bereits feste Nahrung für ihr Baby. Vor acht Monaten kam ihre Tochter auf die Welt. Zwar möchte die Mutter ihr Baby größtenteils von der Öffentlichkeit fernhalten, doch ein paar Einblicke in das Privatleben gibt die 32-Jährige immer mal wieder gerne.

In ihrer Instagram Story postete die 32-Jährige nun ein Video. Darin ist ein Teller mit Pizza zu sehen und ein Backblech voller Kartoffeln mit Sauce und Kräutern. Der Reality-TV-Star sagt dazu: „Ich hab mir jetzt eine Pizza bestellt, ich hatte so Hunger. Und für das Baby gibt es Trüffelkartöffelchen.“ Für einige Fans scheint es überraschend zu sein, dass ihr 8 Monate altes Baby bereits feste Nahrung bekommt.

Einige Fans wollen mehr über die Ernährung ihres Babys erfahren

Ihre Fans interessieren sich sehr dafür, wie die 32-Jährige ihr Baby ernährt. In einer Fragerunde in der Story fragt ein Follower Georgina: „Hast du mit Brei angefangen oder direkt ‚feste Nahrung‘ gegeben?“, woraufhin sie antwortet: „Mit fester Nahrung und stillen. Aber habe auch viele Suppen gekocht, für die kleine natürlich ohne Gewürze. Wir haben die Brei-Phase irgendwie ‚übersprungen‘“. Und ein anderer Fan fragt gleich nach: „Wie stillst du ab?“, woraufhin der Reality-TV-Star antwortet: „Bisher gar nicht. Möchte auch noch eine Weile stillen, wenn alles weiterhin so super klappt. Aber natürlich gibt es auch festes Essen dazu, sie ist ja schon 8 Monate.“