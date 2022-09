„Tumor im Kopf“: GNTM-Star Sarina Nowak hat mit schwerer Diagnose zu kämpfen

Sarina Nowak wurde durch die ProSieben Castingshow „GNTM“ bekannt © Instagram/sarinanowak

Schock-Diagnose für Sarina Nowak: Bei der Ex-GNTM-Kandidatin wurde ein Tumor im Kopf entdeckt. Daraufhin musste das Curvy Model operiert werden.

Große Sorge um Sarina Nowak (28): Der ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin wurde kürzlich eine dramatische Diagnose eröffnet, wegen der sie in den OP musste. In der aktuellen Ausgabe des Curvy Magazins offenbart die Laufsteg-Schönheit erschreckendes. „Es wurde festgestellt, dass ich einen Tumor im Kopf hatte und deswegen musste ich operierte werden“, erklärt sie.

Es sei keine einfache Zeit für das Model gewesen. „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, und davor hatte ich Angst“, gesteht sie. Die Wahl-Amerikaner biss jedoch die Zähne zusammen und stand den Eingriff durch – mit Erfolg. „Es ist zum Glück alles gut gegangen, der Tumor wurde entfernt und dafür bin ich dankbar“, freut sich Sarina. „Momentan geht es mir gut und es geht mir jeden Tag etwas besser.“ Ihre Fans werden sicher erleichtert sein, das zu hören.

In den letzten Wochen und Monaten war es auf dem Instagram-Account der Influencerin sehr ruhig. Dabei postet sie normalerweise fleißig Inhalte und lässt die Fans an ihrem aufregenden Model-Alltag teilhaben. Einen Lichtblick gibt es allerdings: Sobald es Sarina besser geht, wird sie sich wahrscheinlich wieder öfter bei ihren Followern melden. Bis dahin wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern.

Sarina Nowak: Tumor-Diagnose war augenöffnende Erfahrung

In dem Interview verrät die Blondine weiter, dass sie dank der Diagnose bewusster lebe. „Oft nehmen wir unsere Gesundheit als selbstverständlich hin, dabei sollten wir so dankbar für alles sein“, schildert sie. „Diese Erfahrung hat mir auf jeden Fall noch mal deutlich gemacht, wie dankbar ich für meine Gesundheit, für meine Familie und Freunde bin.“

Laut Berichten von bild.de ließ sich Sarina Nowak vor rund fünf Wochen in Deutschland operieren. Dabei wohnt das Curvy Model bereits seit einigen Jahren in den USA und pendelt zwischen den Metropolen New York und Los Angeles. Offenbar wollte die gebürtige Niedersächsin während dieser schweren Zeit ganz nah bei ihrer Familie sein – eine äußerst verständliche Entscheidung.