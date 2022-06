Tumor-Vorstufe in Gebärmutter: Schlimme Diagnose für „Love Island“-Star Greta

Von: Julia Hanigk

Greta berichtet von ihrem Kolposkopie-Ergebnis. © Screenshots Instgaram/greta_e_

Greta Engelfried kennen viele aus „Love Island“. Wie die 22-Jährige mitteilte, kam bei einer Kolposkopie-Untersuchung jetzt heraus, dass sie eine Vorstufe eines bösartigen Tumors hat und operiert werden muss.

Frankfurt - Die „Love Island“-Bekanntheit Greta Engelfried (22) nimmt ihre Followerinnen und Follower via Instagram immer wieder mit und berichtet von ihrem Leben. Nun stand für die 22-Jährige ein Routine-Untersuchungstermin bei der Gynäkologin an, eine Kolposkopie. Dabei geht es um Krebsfrüherkennung – das Ergebnis der Untersuchung schockierte Engelfried.

Greta Engelfried von „Love Island“ bekommt schockierende Kolposkopie-Diagnose

„Ich habe gestern das Ergebnis meiner Kolposkopie bekommen und mich deshalb nicht mehr gemeldet“, beginnt „Love Island“-Greta zu erzählen. Sie relativiert gleich: „Es hört sich dramatischer an, als es ist. Ich will keinen schockieren.“ Sie selbst war aber durchaus erst einmal schockiert, als sie ihre Diagnose bekommen hatte.

Als sie zu dem Termin beim Frauenarzt gegangen ist, dachte sich Greta eigentlich nichts weiter – „Ich bin super blauäugig an die Sache herangegangen“, erklärt sie. Es kam anders als gedacht: „Dann habe ich gestern den Anruf vom Frauenarzt bekommen, dass ich eine Tumor-Vorstufe in der Gebärmutter habe und das zügig rausoperiert werden muss. Das Ganze ist bösartig“, so die Frankfurterin.

Tumor-Vorstufe in Gebärmutter: Schlimme Diagnose für „Love Island“-Star Greta

Trotz der schlechten Nachrichten, habe Greta Engelfried aber Glück im Unglück, „weil es super früh erkannt wurde“. Deswegen müsse das Ganze „einfach schnell beim Krankenhaus entfernt werden“; es sei auch kein großer Eingriff. Für sie selbst war die Diagnose aber ein großer Schock: „Ich habe es alles gar nicht so richtig verstanden“, so Greta, weswegen sie noch einmal ein klärendes Gespräch mit dem Arzt suchte. Sie sei sogar gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft, allerdings nicht gegen genau diese Variante.

Verwendete Quellen: instagram.com/greta_e_