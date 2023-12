Turbulentes Jahr: Marc Terenzi und Verena Kerth zeigen Reue

Die Beziehung von Verena Kerth und Marc Terenzi hat 2023 immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt gibt das Paar zu, Fehler gemacht zu haben.

München – Wenn Moderatorin Verena Kerth (42) und Musiker Marc Terenzi (45) ihr Jahr Revue passieren lassen, dann sicherlich nur mit gemischten Gefühlen. Eigentlich fing 2023 gut an für die beiden: Terenzi machte Kerth nach deren Dschungelcamp-Teilnahme vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag, sie sagte Ja. Doch kurze Zeit später überschlugen sich die Negativ-Schlagzeilen rund um das Paar.

Verena Kerth denkt über Fehler nach: „Haben uns nicht okay verhalten“

Verena Kerth zeigt sich jetzt nachdenklich. Gegen Jahresende werde sie immer sentimental und denke darüber nach, was sie in diesem Jahr richtig gemacht habe, sagte die Moderatorin im Interview mit RTL. „In diesem Jahr denke ich darüber nach, was ich alles falsch gemacht habe.“

„Es war ein spannendes Jahr. Es war ein aufregendes Jahr“, so Kerth weiter. „Es ist sehr viel passiert. Und es ist auch gut, dass das Jahr jetzt zu Ende ist.“ Die 45-Jährige gibt zu: „Wir haben uns nicht okay verhalten und werden an uns arbeiten. Fehler kann jeder mal machen. Das Blöde ist nur, wenn man Fehler zweimal macht, aber davon haben wir Abstand genommen.“

Ehrliche Worte: Verena Kerth und Marc Terenzi blicken 2024 entgegen

Wenn Verena Kerth und Marc Terenzi an 2024 denken, ist da eher Vorfreude: „Wir haben das Jahr überstanden und freuen uns definitiv auf unser gemeinsames nächstes Jahr.“

Erst vor kurzem sorgte Verena Kerth für Aufsehen, als sie den vermeintlichen Staffelstart des RTL-Dschungelcamps ausplauderte. Verwendete Quellen: RTL