Turneinlage und gemeinsames Foto: Helene Fischer holt bei „Rausch“-Tour junges Mädchen auf die Bühne

Süßer Moment

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Erbas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wie sehr Helene Fischer ihre Fans am Herzen liegen, beweist die Schlagerqueen derzeit auf ihrer „Rausch“-Tour. Der 11-jährigen Lucy bescherte sie in Mannheim einen unvergesslichen Moment.

Mannheim – Auf Helene Fischers (38) „Rausch“-Tour gleicht kein Konzert dem anderen – auch, weil die Schlagerqueen ihr spektakuläres Bühnenprogramm nicht einfach nur nüchtern durchzieht, sondern Abend für Abend aufs Neue mit ihrem Publikum interagiert. Dabei kommen Momente zustande, welche den Beteiligten wohl noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Süßer Moment bei Helene-Fischer-Konzert: Schlagerqueen bittet jungen Fan auf die Bühne

So auch an Tag 3 (10. Juni) der insgesamt vier „Rausch“-Konzerte in der Mannheimer SAP Arena: Wie ein auf Instagram veröffentlichter Videomitschnitt zeigt, unterbrach Helene Fischer ihre Show, als sie in der vorderen Reihe das Schild eines jungen Fans entdeckte: „Selfie für mich – Flickflack für dich“, las die Schlagersängerin laut vor und reagiert begeistert. „Du machst einen Flickflack für mich?“, freute sich die 38-Jährige und bat die 11-jährige Lucy schließlich auf die Bühne.

„Das muss ich natürlich unterstützen. Bestimmt ist sie im Turnverein“, frohlockte Helene Fischer und füllte die kurze Pause, bis das junge Mädchen neben ihr schließlich auf der Bühne auftauchte, mit einer sympathischen Ansprache: „Ihr dürft mir das nicht antun“, scherzte die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin, „ihr dürft nicht so Schilder schreiben wie ‚Ja, bitte ein Foto‘, weil mein Herz schmilzt dann in dem Moment, weil ich würde natürlich am liebsten mit euch allen Fotos machen.“

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

11-jähriger Fan führt Flickflack für Helene Fischer auf – und bekommt zum Dank ein Selfie

Ein paar Augenblicke später erschien Lucy dann tatsächlich neben Helene Fischer auf der Bühne. Die Schlagerqueen schien hin und weg – ließ sich von der 11-Jährigen allerdings noch einmal versichern, dass sie sich bei dem kleinen Kunststück nicht wehtun werde. Doch die Nachwuchsturnerin blieb ganz cool, löste ihren Teil der Abmachung ein und bot einen fehlerfreien Flickflack dar. Als Belohnung gab es – wie vorab versprochen – ein gemeinsames Foto mit dem 38-jährigen Superstar.

Auch im Netz kam die sportliche Einlage bestens an: „Wie niedlich sie ist, ich kann nicht mehr“, war zwischen etlichen Herz-Emojis in den Instagram-Kommentaren des Posts zu lesen. Ganz so freudig ging es bei der Schlagerqueen zuletzt nicht immer zu: Bei ihrem Konzert in Berlin gestand Helene Fischer, ihre Sehkraft lasse immer weiter nach. Verwendete Quellen: instagram.com/its_klappi

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/its_Klappi