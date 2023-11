Turtel-Fotos auf Instagram: Michelle Hunziker macht ihre neue Liebe offiziell

Von: Lisa Klugmayer

Jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Michelle Hunziker ist frisch verliebt. Ihr Neuer? Dr. Alessandro Carollo. Der Arzt postete jetzt nämlich Fotos der beiden auf Instagram.

Mailand – Lange brodelte die Gerüchteküche: Ist Michelle Hunziker (46) neu verliebt? Spätestens jetzt ist klar: Ja, ist sie. Denn Dr. Alessandro Carollo (41) bestätigt ihre Beziehung nun auf Instagram – inklusive süßer Pärchenbilder und kitschiger Liebeserklärung. Und wie reagieren die Fans? Sie könnten nicht glücklicher für die Moderatorin und den Arzt sein.

Michelle Hunziker hat nach ihrem Ehe-Aus mit Tomaso Trussardi (40) nun offiziell einen neuen Mann an ihrer Seite. Der Arzt postete drei supersüße Pärchenbilder der beiden auf Instagram. Darauf sitzt das Paar im Ledermontur gemeinsam auf einem Motorrad. Sie schlingt ihre Arme von hinten um ihn, beugt sich zu seinem Gesicht, beide grinsen bis über beide Ohren.

Dazu schreibt er: „Du bist gekommen, ohne um Erlaubnis zu fragen, ohne anzuklopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann, überwältigt und verzerrt. Ein Hurrikan aus Licht, Liebe und Leben. Dieses Lächeln, das immer Positivität ausstrahlt, auch wenn wir auf dem Motorrad unterwegs sind, es dunkel ist und regnet … Ein blonder Engel, ein Geschenk des Himmels, ein Spektakel!“

„Ihr seid ein wunderschönes Paar“: Fans freuen sich mit Michelle Hunziker

Damit besteht kein Zweifel: Michelle Hunziker und Alessandro Carollo sind schwer verliebt – und ihre Fans freuen sich mit den beiden. „Ihr seid ein wunderschönes Paar, liebe Grüße. Michelle, eine einzigartige Frau, genau wie sie sie beschreibt“, schreibt ein Fan. Ein anderer Kommentar lautet: „Ich freue mich so für euch“. Ein dritter Fan schreibt: „Wowwww, was für schöne Worte. Wie sich das Leben in einem Augenblick verändert, ich freue mich für dich“.

Apropos Michelle Hunziker: Sie hat sich ins Tonstudio gewagt. Aufgenommen hat Michelle Hunziker ein Duett mit Schlagerlegende Roland Kaiser.