„Tut mächtig weh“: „Bares für Rares“-Waldi wurde operiert

„Bares für Rares“-Star Walter Lehnertz meldet sich auf Instagram bei seinen Followern aus dem Krankenhaus © Instagram/waldi_baresfuerrares

Der Kunsthändler Walter Lehnertz meldet sich auf Instagram bei seinen Followern aus dem Krankenhaus. Was ist passiert?

Walter Lehnertz (55) ist besser bekannt als „Waldi“ oder auch „80-Euro-Waldi“. In der Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter (61) ist er als Kunst- und Antiquitätenhändler von der ersten Stunde an dabei. Dort begeistert er das Publikum, mit seiner raubeinigen Art das Publikum und ist nie um einen Spruch verlegen. Doch nun gab es für seine Fans einen kleinen Schock: Der sonst so unerschütterliche Waldi meldete sich aus dem Krankenhaus!

Auf seinem Instagram-Profil postete der Händler ein kurzes Video, in dem er mit einem großen Schulterverband und einer Armschlinge zu sehen war. Dazu schrieb der Händler aus der Eifel: „Ich habe es überlebt. Dank super Ärzte nach vier Tagen endlich wieder nach Hause.“ In seinem Clip erzählte er: „Guckt euch an, was die mit mir gemacht haben: Spritzen, operiert bin ich worden!“ Seine Schulter-OP sei gut verlaufen, die Wunde tue aber noch „mächtig weh“. Er berichtete auch, dass er nach Hause dürfe und sich darauf freue, im eigenen Bett zu schlafen.

„Bares für Rares“-Waldi bekommt „Zigtausende Genesungswünsche“

Ein späteres Instagram-Video konnte Walter Lehnertz dann in seinem Zuhause aufnehmen. Dort bedankte sich der Trödelprofi bei seinen Followern für die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn ereilt hatten. Das zeige wieder einmal, was für eine tolle Fangemeinde er habe, meinte der 55-Jährige. Er komme mit dem Liken und Antworten gar nicht hinterher. „Ihr seid die Besten!“, schwärmte Waldi und witzelte noch ein wenig über seinen tatterigen Zustand, der auf seine Tabletten zurückzuführen sei.