Giulia Siegel sorgte dafür, dass RTL neue Regel im Dschungelcamp einführte

Giulia Siegel war zwar nur kurzzeitig Teil von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, in den wenigen Tagen im Dschungelcamp aber für eine Regeländerung verantwortlich.

München – Reality-Star Giulia Siegel (48) nahm 2009 am RTL-Dschungelcamp teil, musste dieses aufgrund von Rückenproblemen jedoch vorzeitig verlassen. Dennoch gelang es ihr, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Sogar die Camp-Regeln wurden wegen der 48-Jährigen angepasst.

RTL änderte Zigaretten-Regel im Dschungelcamp

„Damals stand in meinem Vertrag, dass jeder pro Tag fünf Zigaretten bekommt“, erzählt Siegel in einem neuen Interview mit „Bild.de“. Als Präsidentin des von ihr gegründeten „Raucher-Clubs“ habe sie die Zigaretten aller Rauchenden an sich genommen und versteckt. „Wenn einer rauchen wollte, musste er es laut sagen“, erklärt sie. RTL hatte das anders vorgesehen und bat Siegel ins Dschungeltelefon.

„Dort habe es geheißen: ‚Giulia, du darfst deine Zigaretten nicht teilen.‘ Darauf habe sie sich gewehrt: ‚Moment, das steht nicht in meinem Vertrag drin. Ich kann mit meinen Zigaretten machen, was ich will‘“. Siegel und ihre Mitcampenden bekamen Recht. Das habe allerdings dazu geführt, „dass alle Dschungel-Verträge ab 2010 geändert wurden“. Seither dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Zigaretten nicht mehr untereinander teilen.

Mit solchen Problem braucht sich Giulia Siegel als Teilnehmerin der aktuellen Staffel von „Kampf der Realitystars” nicht herumschlagen. „Keine Zigaretten? Kann mir nicht passieren. Steht in meinem Vertrag“, verrät sie „Bild.de“.

DJane, Reality-TV, Laufsteg: Giulia Siegels vielseitige Karriere

Und auch mit dem Reality-TV ist sie bestens vertraut. Neben „Kampf der Realitystars“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war sie auch bei „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Promis unter Palmen“ dabei. Zuvor hatte sie sich als Model, Schauspielerin und Moderatorin einen Namen gemacht. Sie lief für Armani oder Escada über den Laufsteg, wirkte im „Marienhof“ oder bei „Für alle Fälle Stefanie“ mit und präsentierte „Taff Live“ und „Top of the Pops“. Nebenbei tritt sie als DJane auf.

Verwendete Quellen: „Bild.de"