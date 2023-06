Heimliche Hochzeit bei „Frühstücksfernsehen“-Star Benedikt Amara

Teilen

„Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Star Benedikt Amara hat heimlich in Las Vegas Ja gesagt. Das bestätigte er mit einem Foto auf Instagram. Sein Angetrauter ist darauf allerdings nicht zu erkennen.

Las Vegas – „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Star Benedikt Amara hat heimlich geheiratet. Das macht er am Donnerstag mit einem Instagram-Post bekannt. Demnach haben Amara und sein Partner sich in Las Vegas, Nevada, das Jawort gegeben. Auf dem Foto ist sein Angetrauter zwar nicht zu erkennen, weil er sich einen weiß-roten Blumenstrauß vor das Gesicht hält. Doch es ist anzunehmen, dass auch er dahinter so strahlt wie der offenbar überglückliche TV-Star.

Promis gratulieren

„Übrigens: We said yes“, schrieb „Backstage“-Reporter Benedikt Amara zu dem Foto, auf dem im Hintergrund ganz ortstypisch ein Elvis-Imitator vorbeispaziert. Dazu platzierte er ein Herz-Emoji mit Pfeil durch auf seine Social-Media-Seite. Seinen Followern gefällt‘s – und so finden sich auch jede Menge prominenter Gratulanten unter dem Post ein. „AAAHHHHH IST DAS TOLL!!! Ich freu mich riesig für Dich und Euch“, schreibt Alina Merkau. „Von Herzen alles Liebe für Euch!“, wünscht Vanessa Blumhagen. „Wie wunderbar!! Glückwunsch und endlose Liebe!“, freut sich Annika Lau.

Im Gespräch mit „T-online“ verrät Amara noch ein paar Details zu seinem Mann. „Er ist mein persönlicher Volltreffer. Er ist klug, witzig, bodenständig, weiß genau, was er will und sieht dazu noch verdammt gut aus. Außerdem hat er oft ziemlich gute Ideen, wie zum Beispiel mich in Las Vegas zu heiraten“, schwärmt er.

Die Hochzeit vor der „umwerfend kitschigen Kulisse von Las Vegas“ sei „ein Traum für mich als Nostalgiker“ gewesen. Eine Fotografin und ein Elvis-Double, der in der Wedding Chapel die Traurede hielt, waren die einzigen Zeugen der Zeremonie, die sie mit einem laut dem Onlineportal mit einem Zuckerring besiegelten. „So emotional habe ich uns als Paar noch nie erlebt. Das war ein wunderschöner Moment“, erinnert sich Amara. Die USA-Reise des Paares war gleichzeitig die Hochzeitsreise. „Das gefiel wiederum meinem pragmatischen Mann besonders“, so der TV-Star. Auch Benedikts Kollegen begeistern ihre Fans regelmäßig mit Updates aus dem Leben: Marlene Lufen punktete vor Kurzem z.B. mit ihrem neuen Kurzhaar-Look. Verwendete Quellen: Instagram/benediktamara