Stark übergewichtiger TV-Star raucht trotz Schwangerschaft fünf Zigaretten am Tag

Von: Anna Lehmer

Amy Slaton-Haltermann, bekannt aus „Unser Leben mit 500 kg“, raucht während der Schwangerschaft. Ihre Fans sind davon nicht begeistert. © YouTube/Screenshot/Amy Slaton-Haltermann

Amy Halterman ist stark übergewichtig, schwanger und Kettenraucherin. Trotz des Babys im Bauch kann sie auf Zigaretten nicht verzichten und stößt auf Unverständnis.

Kentucky - Rauchen in der Schwangerschaft ist für die meisten Menschen ein absolutes No-Go. Für Amy Slaton-Halterman ist das aber kein Problem, denn die „Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg“-Darstellerin möchte trotz Schwangerschaft nicht auf den Konsum von Zigaretten verzichten. In einem Interview mit The Sun sprach die in Kentucky lebende YouTuberin über die schlechten Angewohnheiten, die sie einfach nicht ablegen kann.

Amy Slaton Haltermann raucht während Schwangerschaft „fünf am Tag“

Zusammen mit Ehemann Michael Haltermann hat Amy bereits einen 15 Monate alten Sohn, jetzt erwartet sie wieder einen Jungen. Obwohl sie schwört, dass sie sich während der Schwangerschaft gesünder ernährt, kann sie eines nicht lassen: das Rauchen. Sie gab öffentlich zu, dass sie trotz eines Babys im Bauch weiterhin Zigaretten konsumieren würde. Ihrem Kind zuliebe versucht sie aber das Rauchen zu reduzieren: „Früher habe ich eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht, so um die 20, jetzt bin ich bei fünf am Tag.“ Auch trinke sie keinen Alkohol, so die TV-Bekanntheit.

„Unser Leben mit 500 kg“-Star will gesünder Leben: Fans glauben ihr nicht

Amy führt eine lange Liste von Gesundheitsproblemen, darunter Bluthochdruck, Diabetes und Asthma. In ihrer Show, in der sie zusammen mit ihrer Schwester das Leben mit Übergewicht zur Schau stellen, beteuert sie ihren guten Willen. Sie würde gesünder leben, sagt sie. Ihre Fans kann sie damit aber nicht überzeugen. Auf Reddit diskutierten die User über die schlechten Angewohnheiten der übergewichtigen Frau. „Ich glaube nicht, dass sie wirklich die Änderungen vornehmen wird, die nötig sind, um ihrem Kind/ihren Kindern ein gutes, gesundes Leben zu ermöglichen, d.h. putzen, vernünftig essen, Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören und Schädlinge aus ihrem Haus fernhalten“, schrieb ein Fan. Ein anderer stimmte dem zu: „Ich hoffe aufrichtig, dass sie während der Schwangerschaft [und danach, um ihrer Kinder willen] nicht raucht.“

Amy Slaton-Haltermann versichert: Baby is(s)t gesund

Die werdende Mutter kann die Sorgen ihrer Fans nicht nachvollziehen. Ihr Baby esse gesund, sie esse schließlich auch gesund. Sie habe sogar das Gefühl, dass sie tatsächlich Gewicht verliere, weil sie sich so gut ernähre. „Ich werde tun, was für ihn und mich richtig ist“, gibt Amy im Interview zu. Ihr Erstgeborener sei schließlich auch ein sehr glückliches Kind. „Jedes Mal, wenn er lächelt, weiß ich, dass ich einen guten Job mache“, erzählt sie stolz. Zu Beginn der ersten Staffel von „Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg“ brachte Amy knapp 200 kg auf die Waage. Nach einer Magenbypass-Operation im Jahr 2019 konnte sie ihr Gewicht auf 115 kg reduzieren.

Auch die deutsche TV-Bekanntheit Yeliz Koc hat nach der Geburt ihrer Tochter wieder mit dem Rauchen angefangen. Dafür wurde sie als „böse Mutter“ beschimpft. (ale)