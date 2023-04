Transformation: So anders sah „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Kate Merlan 2015 aus

Von: Elena Rothammer

Kate Merlan war schon in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen und wird schon bald auch bei „Kampf der Realitystars“ mitmischen – auf Bildern aus dem Jahr 2015 ist das Tattoo-Model allerdings kaum wiederzuerkennen

Köln – Ob „Das Sommerhaus der Stars“, „Promis unter Palmen“ oder „Take Me Out“, Kate Merlan (36) tingelt schon seit Jahren durch die Reality-TV-Landschaft. Ihr neuestes Projekt „Kampf der Realitystars“ startet am 12. April auf RTL2. Bei „Temptation Island V.I.P.“ war sie 2021 sogar mit ihrem Partner Jakub Merlan-Jarecki (27) zu sehen. Seit ihrer Trennung im vergangenen Jahr liefert sich das On-off-Paar allerdings immer wieder einen öffentliche Schlagabtausche.

Während Sex-Detox wurde Kate Merlan zur Blondine

Wie wandelbar sie ist, hat die TV-Bekanntheit schon mehrfach bewiesen. 2019 bei „Das Sommerhaus der Stars“, das Kate Merlans Trennung von ihrem damaligen Freund Benjamin Boyce einläutete, war sie noch mit langen roten Haaren zu sehen. Um ihren Mann Jakub während eines Sex-Detox in Versuchung zu führen, hatte sie sich im vergangenen Jahr wiederum kurzerhand die Haare blond gefärbt. Auch Beauty-Eingriffen gegenüber ist die Influencerin nicht abgeneigt, wie sie immer wieder offen zugibt.

In den Tiefen ihres Facebook-Profils ist jedoch ein Bild zu finden, das Kate zeigt, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat. Deutlich jünger, aber auch weitaus natürlicher, guckt sie darauf skeptisch drein. Schrill mochte sie es aber offenbar schon damals. Auf dem Foto trägt Kate eine grelle, pinkfarbene Mütze. Entstanden ist die Aufnahme vor rund acht Jahren und zeigt die gebürtige Sachen-Anhalterin in der Reality-TV-Show „Newtopia“. Seither hat sich bei ihr optisch einiges getan.

Das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2023 Giulia Siegel (48), Daisy Dee (52), Aneta Sablik (34), Ingrid Pavic (34), Percival Duke (58), Paul Janke (41), Uschi Hopf (76), Antonia Hemmer (22), Matthias Mangiapane (39), Peggy Jerofke (47), Eva Benetatou (30), Serkan Yavuz (28), Emmy Russ (23), Manni Ludolf (60), Bernd Kieckhäben (33), Daniel Schmidt (39), Lukas Baltruschat (28), Sarah Knappik (36), Sascha Sirtl (43), Jay Sirtl (45), Tim Sandt (32), Nico „Patsche“ Patschinski (46), Jéssica Sulikowski (29)

Mit Ex Jakub kämpft Kate Merlan derzeit bei „Prominent getrennt“

Mit ihrem aktuellen Look ist die TV-Bekanntheit derzeit mit ihrem Ex Jakub bei „Prominent getrennt“ wieder als Team zu sehen. Dort scheinen sich die Noch-Eheleute sogar wieder anzunähern. Während der Ausstrahlung machten allerdings Gerüchte die Runde, dass Kate gar mit ihrem Show-Kollegen Gustav Masurek (33) anbandeln soll. Das Geheimnis um ihren derzeitigen Beziehungsstatus darf die 36-Jährige allerdings erst nach dem Ende der Show lüften.

Außerdem wird Kate in wenigen Wochen bei „Kampf der Realitystars“ in einer Sala in Thailand um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Im Vorjahr machte Elena Miras (30) das Rennen. In diesem Jahr ist die Spannung allerdings nicht allzu hoch. Um dem Sender RTL2 wegen der inzwischen wieder gecancelten Wendler-Doku eins auszuwischen, spoilerte Ex-Kandidat Malkiel Rouven Dietrich bereits, welcher von Kate Merlans Mitstreitern „Kampf der Realitystars“ als Sieger hervorgeht. Verwendete Quellen: Facebook / Kate Merlan