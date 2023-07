DSDS-Gewinner Sem Eisinger gescheitert? Zurück im alten Beruf

Von: Melanie Habeck

Teilen

Sem Eisinger ging als strahlender Sieger der 20. „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel hervor. Doch so richtig kam seine Karriere nicht in Fahrt: Der Sänger arbeitet wieder in seinem alten Beruf.

Frankfurt am Main – Sem Eisinger (29) wollte mit seiner Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) seine Musikkarriere ins Rollen bringen. Tatsächlich gelang es dem Sänger, sich mit seiner Samtstimme gegen alle Konkurrenten durchzusetzen: Im April wurde der 29-Jährige in dem RTL-Format zum neuen Superstar gekürt. Doch so ganz hat es mit dem Charterfolg bisher nicht geklappt – und so entschloss Sem kurzerhand, wieder in seinen alten Beruf zurückzukehren.

Von DSDS in den Vertriebsinnendienst: Castingshow-Sieger Sem Eisinger kehrt in alten Beruf zurück

Bereits wenige Tage nach dem DSDS-Finale wurden negative Stimmen laut: Im Netz machten sich einige Zuschauer darüber lustig, dass Sem Eisinger so kurz nach seinem Triumph in einem Berliner Einkaufszentrum auftrat. Für die Kritiker war klar: Der Castingshow-Sieger wird es im Musikgeschäft schwer haben. Nun schlägt Sem tatsächlich einen ziemlich ungewöhnlichen Schritt für einen Nachwuchskünstler ein: Er arbeitet wieder im Vertriebsinnendienst.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Auf Instagram begründet Sem Eisinger seine Entscheidung: „Ich möchte anfangs natürlich die Arbeit nicht links liegen lassen, ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Ich muss hustlen, ich muss arbeiten“, erklärt der 29-Jährige seinen Followern. Er sei ein Mensch, dem finanzielle Sicherheit unglaublich wichtig wäre. Daher habe er sich dafür entschieden, Musik und Beruf miteinander zu kombinieren. „Selbst wenn eine Sache wegbrechen würde, hätte ich immer noch ein Einkommen“, zeigt sich der Sänger realistisch.

Die erfolgreichsten Castingshow-Teilnehmer aller Zeiten Beyoncé: „Star Search“, 1993 Kelly Clarkson: „American Idol“, 2002 Adam Lambert: „American Idol“, 2009 Christina Aguilera: „Star Search“, 1990 Olly Murs: „The X Factor“, 2009 Justin Timberlake: „Star Search“, 1992 Leona Lewis: „The X Factor“, 2006 (Quelle: planetradio.co.uk)

Nicht mal mit dem DSDS-Siegersong: Bisher gelang Sem Eisinger kein Charterfolg

Insbesondere für seine Familie möchte Sem Eisinger Verantwortung übernehmen: Der DSDS-Gewinner ist verheiratet und hat eine Tochter. Den Traum, mit seiner Musik durchzustarten, habe er aber lange noch nicht aufgegeben. Er sei sich jedoch bewusst, dass zahlreiche Faktoren eine Rolle dabei spielen, ob er sich schlussendlich als erfolgreicher Künstler etablieren kann.

Im April ging Sem Eisinger als strahlender Sieger der 20. „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel hervor. Mittlerweile ist der Sänger in seinen alten Beruf im Vertriebsinnendienst zurückgekehrt. © IMAGO / Future Image; IMAGO / Panama Pictures

Bereits mit seiner ersten Single „Don‘t Let Me Go“ musste der DSDS-Sieger einen ordentlichen Dämpfer verschmerzen, denn der Siegersong von Sem Eisinger verschwand schon nach einer Woche aus den Charts. Zuvor war der Titel „nur“ auf Platz 57 der deutschen Charts eingestiegen – damit lag der 29-Jährige sogar 21 Plätze hinter der DSDS-Zweitplatzierten Monika Gajek (22) mit ihrem Song „Deep End“ . Verwendete Quellen: Instagram/s_meisinger