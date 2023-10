TV-Hammer: Jeremy Fragrance will bei „Bauer sucht Frau“ mitmachen

Der Parfüm-Influencer will neue Richtungen erkunden. Könnte Jeremy Fragrance etwa an „Bauer sucht Frau“ teilnehmen?

Oldenburg – Jeremy Fragrance (34) hat neue Ziele für seine Karriere ins Auge gefasst. Der Influencer teilt seine Inhalte auf Instagram bereits mit 912.000 Fans. Im TV wartet allerdings noch mehr Aufmerksamkeit auf ihn und der Parfüm-Guru will sein Momentum nutzen. 2022 nahm er an der zehnten Staffel von „Promi Big Brother“ teil, stieg allerdings freiwillig bereits am 6. Tag aus. Jetzt hat er eine weitere Reality-Serie im Visier – „Bauer sucht Frau“.

Jeremy Fragrance nutzt sein Momentum: Nach „Big Brother“ folgt eigene Serie

Jeremy Fragrance ist aus dem Reality-Fernsehen schon nicht mehr wegzudenken. Zwar war er bei „Promi Big Brother“ nur kurz zu sehen. Trotzdem schaffte er es in dieser knappen Woche, sich eine breite Fan-Gemeinde aufzubauen und zum Publikums-Liebling zu avancieren.

Seinen Ausstieg aus der Sendung begleitete deshalb ein Kamerateam, mit dem er „Jeremy Fragrance – Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“ drehte. Außerdem ist jetzt seine eigene Doku-Serie „Power, Baby!“ auf Sky Deutschland, Sky Österreich und WOW zu sehen.

Jeremy Fragrance als Bauer: Macht der Parfüm-Influencer bei der Land-Datingshow mit?

Der TV-Erfolg ist Jeremy Fragrance aber nicht genug. Im Privatleben ist er seit acht Jahren allein und wünscht sich nun auch hier das Glück. Die Datingshows mit den Rosen scheinen ihn allerdings nicht zu interessieren, er würde lieber zur Mistgabel greifen. Gegenüber heute.at verriet er jetzt, dass „Bauer sucht Frau“ durchaus eine Option für ihn sei.

Jeremy Fragrance will als TV-Star durchstarten – sein Weg könnte ihn deswegen auch zu „Bauer sucht Frau“ führen © Marcus Brandt/Annette Riedl/dpa

Der Star erklärte, dass er bereits Anfragen bekommen habe – auch für andere Shows. Es sei also im Bereich des Möglichen, dass er tatsächlich bei „Bauer sucht Frau“ mitmachen werde. Ob die deutsche Version mit Inka Bause (54) oder die österreichische mit Arabella Kiesbauer (54) gemeint ist, lässt er offen. Auch was die anderen Angebote angeht, hält der Star sich bedeckt. Fans müssen also wohl noch ein Weilchen länger gespannt sein… Ein anderer TV-Star hat dahingegen nicht die Qual der Wahl, was Fernsehshows angeht: Peter Klein (56) hat offenbar Dschungelcamp-Verbot und darf nicht an IBES teilnehmen. Verwendete Quellen: heute.at, rtl.de