Ross Antony: Peinliche Pinkel-Panne vor laufender TV-Kamera

Schlagerstar Ross Antony und sein Mann Paul Reeves bringen einander gerne zum Lachen. Leider geht dabei auch mal etwas in die Hose.

Frankfurt – Schlager-Star Ross Antony (49) ist bekanntermaßen ein ziemlich schriller Vogel. Sein Ehemann Paul Reeves (49) scheint dagegen eher ein ruhigerer Zeitgenosse zu sein. Auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt traten die beiden Sänger zuletzt Seite an Seite auf. Dabei wurde klar: Nicht nur ihre Persönlichkeiten, sondern auch ihre Stimmlagen sind ziemlich verschieden. Während Opernsänger Reeves eher ein tiefer Bariton ist, trällert Popikone Ross gerne in höheren Lagen. Bei den beiden Männern sorgte das jetzt für Gelächter.

Ross Antony und Paul Reeves sorgen in Frankfurt für Weihnachtsstimmung

Im RTL-Interview auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt wird schnell klar, dass die Feiertage für Ross Antony große Bedeutung besitzen. Zwölf Weihnachtsbäume hat der einstige „Bro’Sis“-Star in diesem Jahr zu Hause schon geschmückt. Die Vorweihnachtszeit beginnt bei ihm bereits im Oktober.

Kein Wunder, dass der gemeinsame Auftritt mit seinem Ehemann ein besonderes Highlight für den Entertainer darstellt. Trotz aller Besinnlichkeit haben Ross Antony und Paul Reeves ihren Humor jedoch offensichtlich nicht verloren.

Gegenüber RTL erklären Antony und sein Ehemann, dass sie durch ihre unterschiedlichen Stimmlagen besonders gut dafür geeignet seien, mehrstimmige Weihnachtsklassiker zum Besten zu geben. Kurzerhand versuchen die beiden Sänger, die 2006 geheiratet haben, die Stimmlage des jeweils anderen möglichst gut zu imitieren. Bei Antony sorgt das jedoch für ein unangenehmes Missgeschick: Er findet Reeves‘ Nachahmung seiner hohen Stimme offenbar so witzig, dass er sich beim Lachen ungewollt in die Hose macht. „Ich habe gerade gepinkelt“, ruft er Paul zu, der nur noch die Augen verdreht. Was sich liebt, das neckt sich!

Apropos Ross Antony: Der Schlagerstar ist seit 2006 mit Paul Reeves liiert und inzwischen auch verheiratet. Nach fünf Jahren Ehe haben sich der Schlagerstar und sein Partner wohl noch einmal das Jawort gegeben. Verwendete Quellen: RTL