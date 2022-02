ARD-Moderatorin Mareile Höppner überrascht Fans mit neuem Look: „Kürze mit Würze“

Von: Judith Braun

Mareile Höppner trägt jetzt kurze Haare. © Hein Hartmann/IMAGO

Lange Zeit trug ARD-Moderatorin Mareile Höppner eine lange, blonde Wellenmähne. Von dieser hat sie sich nun allerdings verabschiedet.

Leipzig - Lust auf Neues - die verspürte offenbar auch „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner vor Kurzem. Die 44-Jährige überraschte ihre Fans nämlich auf Instagram mit einem Foto von sich, auf dem sie sich in einem komplett neuen Look präsentierte. Anscheinend hatte sie Gefallen an einer Typveränderung. Dran glauben musste dafür ihre lange, blonde Wellenmähne.

„Neue alte Kürze mit Würze“ betitelte die ARD-Moderatorin ein Schwarz-Weiß-Foto von sich. Dort zeigte sie sich mit einer ganz neuen Frisur. Denn statt langen, welligen Haaren trägt sie nun offenbar einen sogenannten Longbob. Zusätzlich ließ sie sich scheinbar Beachwellen frisieren. Sichtlich zufrieden mit ihrem neuen Aussehen strahlte sie dabei in die Kamera. Und ihren Fans schien es auch zu gefallen. In der Kommentarspalte hagelte es anschließend zahlreiche Komplimente.

Mareile Höppner: Die wichtigsten Infos zur „Brisant“-Moderaotorin

Name: Mareile Höppner

Geboren am 12. Mai 1977 in Hamburg

Beruf: TV-Moderatorin, Journalistin

Bekannt aus: „Brisant“ (ARD)

Mareile Höppner überrascht mit neuem Look: Fans sind begeistert

„Wow, steht dir super“, „Du siehst richtig toll aus, gefällt mir“ und „Wow ein super schönes Bild. Du siehst wunderschön aus“ konnte man dort lesen. Während ihre neue Frisur bei den meisten Folllowern gut ankam, trauerten ein paar wenige User dennoch ihrer langen Haarpracht hinterher. So schrieb ein Follower unter das Foto: „Naaa? Hast wieder Edward mit den Scherenhänden getroffen? Schön bist du auch mit kurzen Haaren. Vermisse deine lange Haarpracht trotzdem.“ Auch ihre Outfits trafen bislang nicht immer den Geschmack ihrer Fans. Diese wunderten sich beispielsweise in der Vergangenheit über Mareiles Schneekleidung. (jbr)