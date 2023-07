Mitarbeiter überzeugt: ARD und ZDF wegen „Champagner-Mentalität“ kurz vor dem Aus

Von: Elena Rothammer

Eine anonyme ARD-Mitarbeiterin packt aus und erzählt, wie es hinter den Kulissen der öffentlich-rechtlichen Sender läuft – und bescheinigt der ARD und dem ZDF eine düstere Zukunft.

Berlin / Mainz – Ob seriöse Polit-Talkshows wie „Anne Will“ und „Markus Lanz“, Kult-Fernsehen mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ oder Unterhaltungsendungen wie „Der Bergdoktor“ – die ARD, an deren Spitze Christiane Storbl (51) steht, und das ZDF mit Chef Norbert Himmler (52), bieten die verschiedensten Formate in ihrem Programm an. Eine anonyme Mitarbeiterin findet nun allerdings klare Worte für die öffentlich-rechtlichen Sender. Sie wirft der oberen Riege eine Champagner-Mentalität vor und ist vom Untergang der Rundfunkanstalten überzeugt.

ARD-Mitarbeiterin wettert: Führung „trinkt Champagner, isst Canapés und fühlt sich sehr wichtig“

Im Quoten-Duell kämpfen die Öffentlich-Rechtlichen meist um die ersten Plätze, wie zuletzt im Kampf der ZDF-Krimis gegen das Frauen-Länderspiel in der ARD. Hinter den Kulissen scheint es aber mächtig zu brodeln. Im Medienmagazin des RBB sprach eine anonyme Mitarbeiterin der ARD nun Klartext und ließ ihrem Frust über ihren Arbeitgeber freien Lauf.

In ihren Augen sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ein riesiger Tanker. Die Führung „trinkt Champagner, isst Canapés und fühlt sich sehr wichtig“. Unter Deck hingegen schuften die „Galeeren-Sklaven“, die „um ihr Leben rudern“. Nur ab und zu werde den Sklaven etwas Wasser und Brot heruntergereicht. Trotz Rekordeinnahmen über den Rundfunkbeitrag hätten sich die Sender kaputtgespart. Sollten doch Probleme ans Licht kommen, würden einfach „ein paar Sklaven über Bord“ geworfen.

Düstere Zukunft für ARD und ZDF: Analoges Fernsehen „so gut wie tot“

Die ARD-Mitarbeiterin ist aber überzeugt, dass das Ganze demnächst untergehen wird. Selbst dann würde jedoch die Führung „in ihre bereit stehenden Rettungsboote steigen und irgendwo in den Sonnenaufgang rudern“. Immerhin sei das analoge Fernsehen ohnehin „so gut wie tot“. Die ARD und das ZDF sollten sich ihrer Meinung nach stattdessen auf ihre Mediatheken fokussieren.

Dass Streaming immer beliebter wird, hat man tatsächlich auch schon bei den öffentlich-rechtlichen Sendern bemerkt. Selbst den „Tatort“ gucken eine Menge Zuschauer in der ARD-Mediathek. Verwendete Quellen: RBB-Medienmagazin