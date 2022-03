„Da kann ich auch ein Ölfass auf die Bühne stellen“: Kerstin Ott wollte niemand in TV-Shows einladen

Erst kam eine Absage nach der anderen, doch Kerstin Ott ließ den Kopf nicht hängen. Heute ist sie nicht mehr aus den großen Schlagershows wegzudenken. © POP-EYE/H.Urs via www.imago-images.de

Heide - Sie hat die Schlagerwelt auf den Kopf gestellt! Kerstin Ott (40) revolutionierte die eingestaubte Branche mit ihrem Ohrwurm-Hit „Die immer lacht“. Trotzdem trat sie nach ihrem erfolgreichen Debüt lange Zeit nicht im Fernsehen auf. Kurze Haare, Tattoos und ein burschikoses Auftreten - TV-Produzenten wussten offenbar nichts mit der offen lesbischen Schlagersängerin anzufangen. Wie Ott jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung offenbarte, erhielt sie zunächst eine unfreundliche Absage nach der anderen.

Ein Produktionsmitarbeiter erdreistete sich sogar eine besonders abfällige Aussage. Er soll gegenüber Kerstin gesagt haben: „Ey sorry, da kann ich auch ein Ölfass auf die Bühne stellen, dem ich eine Gitarre umhänge.“ Diesen Kommentar bereut der Sender-Angestellte heute sicherlich zutiefst. Denn die leidenschaftliche Schlagersängerin gab nicht auf und steht heute mit ihren Liedern regelmäßig ganz oben in den Charts. Und auch aus den einschlägigen Fernsehsendungen ist Kerstin Ott nicht mehr wegzudenken.

Kerstin Ott gab trotz der vielen Absagen nicht auf - und ihr Durchhaltevermögen zahlte sich aus

Kerstin Ott ließ sich allerdings nicht unterkriegen und machte weiter. Obwohl ihr erstes Album in keinem TV-Format beworben wurde, erzielte sie 2016 mit „Herzbewohner“ einen Riesenerfolg. „Wir dachten, ich werde so bekannt, irgendwann müssen sie mich in die Fernsehshows einladen. Sie kommen nicht um mich herum“, erzählt der Schlagerstar über die schwierige Anfangszeit im Gespräch mit den Reportern. Und sie sollte Recht behalten: Nur kurze Zeit nach der Premiere der Platte trudelten die ersten TV-Anfragen ein.

Und auch der Ton der verantwortlichen Produktionschefs wurde plötzlich freundlicher, wie Kerstin weiter berichtet. Ein TV-Produzent habe sich ihr sogar mit den Worten „Ich bin der, der dich immer nicht haben wollte“ vorgestellt. Mit ihrem Durchhaltevermögen bewies die Sängerin also einmal mehr, dass auch die Welt des Schlagers für Veränderungen offen sein muss.