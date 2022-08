„Lieblingslieder“ von Beatrice Egli, Michelle u.v.m. kommt auf RTL-Up

Am 14. September um 20:15 Uhr erscheint die Open-Air-Veranstaltung „Lieblingslieder“ mit Beatrice Egli, Michelle u.v.m © IMAGO / Future Image & IMAGO / Panama Pictures

Schlagerfans aufgepasst! Auf RTL-Up wird demnächst die Sendung „Lieblingslieder“ ausgestrahlt, bei der zahlreiche Stars der Branche ihre Tophits zum Besten geben. Mit dabei sind unter anderem Beatrice Egli und Michelle.

Bonn – Dieses Schlager-Event sucht seinesgleichen! Am vergangenen Samstag (6. August) fand in der Bonner Rheinaue die Open-Air-Veranstaltung „Lieblingslieder“ statt, bei der sich zahlreiche hochkarätige Schlagerstars die Klinke in die Hand gaben. Das Konzept des Konzerts war dabei so einfach wie effektiv: Beliebte Künstler aus der Musikbranche präsentieren auf der Bühne ihre größten Hits — die absoluten „Lieblingslieder“ ihrer Fans sozusagen. Und den Berichten nach zu urteilen waren die abgegebenen Performances ein voller Erfolg!

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ schreiben, schien das Publikum in Bonn die Auftritte ihrer liebsten Schlagersängerinnen und -sänger in vollen Zügen zu genießen. Mit von der Partie war unter anderem Beatrice Egli (34), die ihre Fans mit einer noch nie zuvor gesehenen Lockenpracht überraschte. Auch Schlagerlegende Michelle (50) begeisterte die Gäste des Konzerts: Neben ihren größten Hits gab die „Wer Liebe lebt“-Interpretin außerdem einige Songs ihres megaerfolgreichen neuen Albums zum Besten.

Die Aufzeichnung von „Lieblingslieder“ wird im kommenden September auf RTL-Up ausgestrahlt

Moderiert wurde „Lieblingslieder“ von niemand Geringerem als Schmusesänger Ramon Roselly (28). Der junge Musiker bewies sich dabei als echtes Multitalent: Auch er unterhielt das Publikum mit seinen Lieblingssongs und führte nebenbei gekonnt als Gastgeber durch die Veranstaltung. An der Seite von Beatrice Egli und Michelle standen außerdem Nino de Angelo (58), Vanessa Mai (30), Ben Zucker (39), Giovanni Zarrella (44) und Marianne Rosenberg (67) auf der Bühne der Bonner Rheinaue.

Mit besonderer Spannung wurde allerdings der Auftritt von Musikikone Dieter Bohlen (68) erwartet. Und der Pop-Titan enttäuschte nicht! Neben „DSDS“-Songs wie „We have a Dream“ performte Bohlen nämlich auch seine besten Hits aus Modern-Talking-Zeiten. Mehr konnte das „Lieblingslieder“-Publikum wohl kaum erwarten. Die gesamte „Lieblingslieder“-Veranstaltung wurde übrigens von einem professionellen Kamerateam mitgeschnitten. Ausgestrahlt wird die Aufzeichnung erstmals am 14. September um 20:15 Uhr bei RTL-Up. Das sollten echte Schlagerfans keinesfalls verpassen!