TV-Star Henning Baum steht auf natürlich Schönheit

Teilen

TV-Star Henning Baum steht auf natürliche Schönheit. © TVNOW

Henning Baum steht auf natürliche Schönheit. Deshalb ist der Schauspieler auch der Meinung, dass Frauen kein Silikon brauchen.

Die gesellschaftlichen Schönheitsideale machen es Frauen nicht leicht. Schlank, aber trotzdem kurvig, sportlich, aber trotzdem weiblich soll Frau sein – die Liste der Anforderungen ist unglaublich lange. Alles Unsinn, findet Henning Baum (49). Der Schauspieler ist selbst ein echter Frauenschwarm, steht aber auf ganz natürliche Schönheit – auch, was die Oberweite von Frauen betrifft.



Denn ein teurer Besuch beim Beauty-Doc muss nicht sein, ist der TV-Star überzeugt. „Ein Busen muss hängen! Das ist doch leicht zu verstehen Es sieht doch befremdlich aus, wenn mittels Silikon die natürliche Schwerkraft aufgehoben wurde. Seltsam sieht das aus“, sagt er im Gespräch mit der Zeitschrift Neue Post. Wer also denkt, dass eine Brustvergrößerung der Schlüssel zum Glück ist, liegt gründlich falsch. „Das sieht nicht so lebendig aus“, so Henning Baum. Eine erfrischende Meinung, die viele Frauen sicherlich gerne öfter hören würden.

Henning Baum würde gerne faulenzen, kann aber nicht

Was seinen eigenen Körper betrifft, ist der „Der letzte Bulle“-Darsteller allerdings weitaus strenger. Aus diesem Grund müht er sich regelmäßig mit Hanteltraining ab, um seine Muskeln zu stählen. Das freut natürlich insbesondere seine weiblichen Zuschauer. Angeben will Henning Baum jedoch nicht mit seinem intensiven Sportprogramm – ganz im Gegenteil. „Ich mache vielleicht ein bisschen Gymnastik“, winkt er ganz bescheiden ab.



Tatsächlich sei er von Natur aus eher eine Couch-Potato. „Ich bin eigentlich unsportlich und ein Müßiggänger. Ich bin tatsächlich gerne faul. Das habe ich schon als Kind festgestellt“, gibt der gebürtige Essener ganz offen zu. Ein Kommentar seiner Großmutter habe jedoch alles verändert: „Meine Oma hat dann immer gesagt: ,Müßiggang ist aller Laster Anfang.‘ Das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich nicht mehr müßiggehen kann.“ Denn eigentlich würde Baum nichts lieber tun, als mehrere Gänge im Leben herunterzuschalten. In solchen Momenten habe er jedoch prompt die Worte seiner Oma im Ohr. „Ich würde gerne hinterm Ofen liegen und faulenzen, aber ich kann das gar nicht“, gesteht er.