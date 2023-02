Wegen eines Satzes: Nun verrät Jörg Pilawa, weshalb er nach 20 Jahren bei der ARD gekündigt hat

Von: Matthias Kernstock

Anfang 2022 wurde der Abgang von Moderator Jörg Pilawa (57) in der ARD bekannt. Sprach der Hamburger damals noch von Wehmut, wird heute klar: Pilawa hat wegen eines Satzes, den er immer wieder hörte, gekündigt.

Hamburg - Am 6. Januar 2022 bestätigte der NDR offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit Moderator Jörg Pilawa. „Ich bin, mit einer Unterbrechung, über 20 Jahre für die ARD und den NDR tätig gewesen und durfte dort zahlreiche tolle und vor allem erfolgreiche Formate präsentieren“, erklärte Pilawa.

2022 ging Pilawa bei der ARD mit „Wehmut“: 2023 klingt plötzlich alles anders

„Dafür bin ich der ARD und insbesondere dem NDR sehr dankbar. Natürlich geht man nach so einer so langen und intensiven Zeit auch mit Wehmut“, sagte Pilawa. Seine Aussagen in einem aktuellen Interview mit bunte.de klingen allerdings nicht mehr so sehr nach Wehmut.

„Ich hatte die Chance, bei der ARD noch mal drei Jahre genauso weiterzumachen und danach wahrscheinlich nochmal drei Jahre“, beginnt der vierfache Vater aus Hamburg seine Erklärung für das Aus im Ersten: „Aber ganz ehrlich, bei der ganzen Entwicklung hat es mir keinen Spaß mehr gebracht, dort zu bleiben.“

Wegen eines Satzes: Deshalb kündigte Jörg Pilawa nach 20 Jahren bei der ARD

Dann kommt Pilawa auf den Punkt und erklärt, dass er auch wegen dieses einen Satzes gekündigt hat: „Der häufigste Satz, den ich in der ARD gehört habe, ist der Spruch: ‚Das haben wir noch nie gemacht‘. Das war für mich der Grund, warum ich mir gesagt habe: Ich bin mit 57 Jahren an dem Punkt, wo ich noch will …“.

Jörg Pilawa war nach 20 Jahren ARD durstig nach Veränderung. Beim NDR sah er dafür keine Möglichkeit mehr. Als ihm Sat.1 ein Angebot machte, kam der Moderator ins Grübeln. Eigentlich wollte der Privatsender Pilawa als Produzenten einsetzen, „aber irgendwann kam ins Gespräch, ob ich nicht Lust hätte, auch als Moderator zum Sender zu kommen. Und da war mein erster Reflex – sofort, na klar gerne! Ich möchte einfach noch viele Sachen ausprobieren und das wäre bei der ARD alles nicht möglich gewesen“, so der 57-Jährige.

Das sagte ARD-Unterhaltungs-Koordinator Frank Beckmann 2022 „Jörg Pilawa hat sich entschieden, als Moderator und Showmaster neue Wege zu gehen. Er hat den Erfolg der Quiz-Formate im Vorabend des Ersten möglich gemacht. Unvergesslich, wie er tagelang das ‚Quizduell‘ live moderierte, obwohl technisch nichts funktionierte. Jörg Pilawa ist Entertainer aus Berufung, ob als Talkmaster im NDR Fernsehen oder in der großen Samstagabend-Show im Ersten. Vielen Dank für viele unterhaltsame Stunden und die gute Zusammenarbeit.“

Bei der großen Silvestershow feiern die deutschen TV-Zuschauer ins neue Jahr. Jörg Pilawa wollte 2022 nicht mehr. Deshalb sollte 2022 Bergdoktor Hans Sigl die Moderation der ARD-Silvestershow übernehmen. Verwendete Quellen: dwdl.de, t-online.de