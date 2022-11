Udo Jürgens: Neues Album mit bislang unveröffentlichten Varianten noch vor Weihnachten

Gute Nachrichten für alle Fans von Schlager-Ikone Udo Jürgens: Noch vor Weihnachten erscheint ein neues Album mit bisher unveröffentlichten Song-Varianten. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/VIADATA

Gute Nachrichten für alle Fans von Schlagerstar Udo Jürgens: Mitte Dezember erscheint ein neues Album mit bisher unbekannten Song-Varianten.

Fast acht Jahre ist der Tod von Udo Jürgens mittlerweile her. Die Schlager-Ikone war im Dezember 2014 an Herzversagen gestorben. Nun dürfen sich die Fans darauf freuen, bislang unveröffentlichte Varianten einiger Songs zu hören. Am 16. Dezember erscheint mit „da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere“ posthum ein neues Album des großen Stars. Dies gaben Sony Music und die Udo Jürgens Master AG als Inhaberin der Masterrechte bekannt.

Das Beste daran ist, dass die Platte gleich drei CDs enthält. „Die musikalischen Stationen des Albums entwickeln sich nicht nur entlang der Weltkarriere Udo Jürgens‘, sondern auch entlang wichtiger persönlicher Momente im Leben des Künstlers“, heißt es in der Pressemitteilung. Doch was erwartet die Fans genau auf dem neuen Album? Das Werk soll „neben den großen Klassikern auch unveröffentlichte Song-Varianten, seltene Live-Versionen und Lieder“ beinhalten, die bislang digital nicht verfügbar waren. Allerdings ist noch nicht bekannt, um welche Titel es sich dabei handelt.

Udo Jürgens: Neues Album ist das ideale Weihnachtsgeschenk

Vorbestellt werden kann „da capo, Udo Jürgens – Stationen einer Weltkarriere“ bereits ab dem 11. November. Sicher macht sich das Album gut als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – das Veröffentlichungsdatum wurde jedenfalls geschickt gewählt.

Udo Jürgens ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger überhaupt. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte er über 50 Alben und komponierte rund 1000 Songs. Insgesamt verkaufte er mehr als 105 Millionen Tonträger und zählt damit sogar zu den erfolgreichsten Solokünstlern der Welt. 1966 gewann er mit seinem Titel „Merci, Chérie“ als erster Österreicher den Eurovision Song Contest.

Udo Jürgens beim Auftaktkonzert seiner Tournee «Einfach ich» in Niedernhausen. © dpa

Auch mit seinen Hits „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ setzte sich Udo Jürgens selbst ein Denkmal. Mit 61 Platzierungen in den Albumcharts hält er den Rekord als am häufigsten vertretener deutschsprachiger Sänger. Umso größer war der Schock, als der Liedermacher 2014 im Alter von 80 Jahren verstarb. Doch das musikalische Vermächtnis von Udo Jürgens bleibt – für immer.